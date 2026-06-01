अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में 42 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 01, 2026, 09:18 AM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। सोमवार से लागू हुई नई कीमतों के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब 3,113.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है।

वहीं, कोलकाता में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। कोलकाता में 53.50 रुपये का इजाफा हुआ है। जिससे कीमत बढ़कर 3,255.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है।

ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन के बढ़े खर्चों की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की कीमत में भी 11 रुपये की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में, 5 किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत अब 821.50 रुपये होगी। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है।

जनवरी में, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,691.50 रुपये थी। हर महीने होने वाले कई बदलावों के बाद, अब कीमत बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। पांच महीनों के अंदर 1,400 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है।

फरवरी में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 49 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद मार्च में 115 रुपये की एक और बढ़ोतरी हुई। अप्रैल में 993 रुपए प्रति सिलेंडर की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। अब एक जून से दरों में एक बार फिर वृद्धि कर दी गई है।

अब मुंबई में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,024.50 रुपये, चेन्नई में 3,232 रुपये, हैदराबाद में 3,294 रुपये और पटना में 3,322 रुपये हो गई है।

इससे पहले हाल ही में दिल्ली और आस-पास के इलाकों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमतों में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। 15 मई से, सीएनजी की कीमतों में चार अलग-अलग बदलाव में कुल 6 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है।

हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं। पेट्रोल की दरें 7.35 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं, जबकि डीजल की कीमतें कई चरणों में 7.53 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई हैं।

--आईएएनएस

एसडी/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...