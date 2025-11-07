अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कमजोर वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद, मिडकैप में हुई खरीदारी

Nov 07, 2025, 04:08 PM

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में सपाट बंद हुआ। बाजार के अंत में सेंसेक्स 94.73 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,216.28 और निफ्टी 17.40 अंक या 0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,492.30 पर बंद हुआ।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप स्टॉक्स में मजबूत खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 374.55 अंक या 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ 59,843.15 पर था। हालांकि, स्मॉलकैप शेयरों में हल्की गिरावट हुई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 29.05 अंक या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,075.95 पर था।

सेक्टोरल आधार पर, निफ्टी मेटल (1.41 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.76 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (0.87 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (0.44 प्रतिशत) और निफ्टी कमोडिटीज (0.39 प्रतिशत) तेजी के साथ बंद हुए। दूसरी तरफ, निफ्टी आईटी (0.62 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (0.36 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.49 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (1.00 प्रतिशत) गिरावट के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, अदाणी पोर्ट्स, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी गेनर्स थे। भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एचसीएल टेक, एचयूएल, आईटीसी, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई और एक्सिस बैंक लूजर्स थे।

बाजार के जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार में शुरुआती नुकसान के बाद सपोर्ट स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। इसमें वित्तीय शेयरों विशेषकर सरकारी बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

जानकारों ने आगे कहा कि बाजार में निवेशकों की निगाहें यूएस शटडाउन और अमेरिका-भारत एवं अमेरिका-चीन ट्रेंड डील पर है, जिससे बाजार की आगे की दिशा तय होगी।

भारतीय बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 571 अंक या 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,739.75 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 169.10 अंक या 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,340.60 स्तर पर बना हुआ था।

