क्लीन एनर्जी इनोवेशन में ब्राजील और भारत के बीच एक बेहतरीन तालमेल : ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स

Oct 15, 2025, 08:04 AM

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा मंगलवार को आयोजित 13वें नेशनल बायोएनर्जी समिट में इथेनॉल ब्लेंडिंग में भारत की तीव्र प्रगति और परिवहन, विमानन एवं उद्योग को कार्बन-मुक्त बनाने में सस्टेनेबल फ्यूल की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया।

इस कार्यक्रम में भारत की बायोएनर्जी क्रांति के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गज, वैश्विक विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे।

कार्यक्रम में शामिल भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तव ने फीडस्टॉक डायवर्सिफिकेशन और वर्ष भर इथेनॉल सप्लाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने अनाज आधारित इथेनॉल क्षमता के विस्तार, नेक्स्ट जेन बायोफ्यूल क्रॉप के रूप में मीठी ज्वार पर परीक्षण, पांच राज्यों से टूटे चावल की खरीद और फीडस्टॉक एग्रीगेशन में एनएएफईडी और एनसीसीएफ की भागीदारी जैसी चल रही पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने कहा, "भारत के पास अब 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग को पार करने की उत्पादन क्षमता है। हमारा ध्यान एक मजबूत और सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनाने पर है, जो उद्योग और किसानों दोनों को सहयोग दे।"

भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैकिंस्की दा नोब्रेगा ने कहा, "क्लीन एनर्जी इनोवेशन में ब्राजील और भारत के बीच स्वाभाविक तालमेल है और हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के माध्यम से इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को मजबूत किया है और वे विश्व में ग्लोबल बायोफ्यूल लीडर के रूप में अपनी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं।

ब्राजील के अग्रणी फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल मॉडल और बायोफ्यूल्स के लिए कार्बन क्रेडिट मार्केट पर प्रकाश डालते हुए केनेथ ने भारतीय हितधारकों को निवेश के अवसरों और संयुक्त उद्यमों की तलाश करने के लिए आमंत्रित किया।

केनेथ ने कहा, "ब्राजील के 87 प्रतिशत लाइट व्हीकल फ्लीट इथेनॉल पर चलते हैं। फ्लेक्स-फ्यूल इंजन, नियामक पारदर्शिता और कार्बन मार्केट के साथ हमारे अनुभव ने दिखाया है कि बायोएनर्जी पर्यावरणीय और आर्थिक, दोनों तरह से लाभ पहुंचा सकती है।"

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केनेथ ने कहा , "बायोएनर्जी के क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय संबंध कई वर्षों से फल-फूल रहे हैं। ब्राजील ने गैसोलीन में इथेनॉल को शामिल करने और इथेनॉल-ब्लेंडेड इंजनों से 100 प्रतिशत इथेनॉल, 50 प्रतिशत इथेनॉल, या किसी भी मिश्रण पर चलने में सक्षम इंजनों तक प्रगति करने में अपना सफल अनुभव साझा किया है।"

