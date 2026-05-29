कोलगेट-पामोलिव इंडिया ने बढ़ती इनपुट लागत के चलते टूथपेस्ट की कीमतों को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया

नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक कोलगेट-पामोलिव इंडिया ने टूथपेस्ट की कीमतों को 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि कच्चे माल और पैकेजिंग लागत के बढ़ने के कारण कंपनी ने अपने लोकप्रिय टूथपेस्ट जैसे कोलगेट डेंटल क्रीम और मैक्स फ्रेश की कीमतों में इजाफा किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोलगेट डेंटल क्रीम के 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस टूथब्रश पैक की कीमत में 8 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर 208 रुपए हो गई है।

वहीं, कोलगेट डेंटल क्रीम के 200 ग्राम पैक की कीमत में 5 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे इसकी कीमत 135 रुपए हो गई है। कोलगेट डेंटल क्रीम के 100 ग्राम पैक की कीमत में 3 रुपए की वृद्धि की है, जिससे इसकी कीमत बढ़कर 73 रुपए हो गई है, साथ ही इसकी मात्रा में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

इस बीच, कोलगेट मैक्स फ्रेश ब्लू 70 ग्राम प्लस 15 प्रतिशत अतिरिक्त पैक की कीमत में 4 रुपए की वृद्धि हुई है, जिससे इससे कीमत बढ़कर 83 रुपए हो गई है।

हालांकि, टूथपेस्ट निर्माता के प्रीमियम उत्पादों की कीमतों में अधिक वृद्धि देखी गई है, जिसमें विजिबल व्हाइट पर्पल 200 ग्राम प्लस 20 प्रतिशत अतिरिक्त पैक की कीमत 17 रुपए बढ़कर 395 रुपए हो गई है।

वितरकों ने संकेत दिया कि कम एमआरपी वाले पैकों की कीमतों में तत्काल बदलाव होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये श्रेणियां मूल्य-संवेदनशील बनी हुई हैं और मुख्य रूप से आम उपभोक्ताओं को लक्षित करती हैं।

कीमतों में यह ताजा बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब एफएमसीजी कंपनियां कमोडिटीज, पैकेजिंग सामग्री और लॉजिस्टिक्स लागतों में लगातार बढ़ती महंगाई के दबाव से जूझ रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत टूथपेस्ट ही है, जो इसके कुल राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत है।

दोपहर 12 बजे एनएसई पर कोलगेट-पामोलिव इंडिया के शेयर 0.27 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 2,082 रुपए पर थे।

--आईएएनएस

एबीएस