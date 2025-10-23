कोलगेट-पामोलिव इंडिया का मुनाफा दूसरी तिमाही में 17 प्रतिशत गिरा, आय भी 6 प्रतिशत से अधिक कम हुई

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के मुनाफे में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी का मुनाफा वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कम होकर 327.50 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 395.05 करोड़ रुपए पर था।

इसके साथ, जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 6.15 प्रतिशत कम होकर 1,519.50 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल की समान तिमाही में 1,619.11 करोड़ रुपए थी।

कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 6 प्रतिशत गिरकर 465.43 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं, ईबीआईटीडीए मार्जिन 30.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 30.7 प्रतिशत पर था।

कोलगेट-पामोलिव इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ प्रभा नरसिम्हन ने कहा कि इस तिमाही के प्रदर्शन में जीएसटी दर संशोधन के कारण वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के बीच उत्पन्न व्यवधानों का अस्थायी प्रभाव है।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि कर की दर में बदलाव के बाद लागू हुई कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले।

नरसिम्हन ने कहा, "अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, हम अपने दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों पर केंद्रित हैं और अपने ब्रांडों में निवेश करना जारी रखेंगे।"

नतीजों के साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहला 24 रुपए का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इस डिविडेंड भुगतान के लिए कंपनी 652.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, डिविडेंट की रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर निर्धारित की गई है और भुगतान 19 नवंबर या उससे पहले किया जाएगा।

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) के तिमाही परिणाम बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए। एनएसई पर कंपनी का शेयर 1.74 प्रतिशत बढ़कर 2,300 रुपए पर बंद हुए।

हालांकि, बीते एक साल में कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) के शेयर में 30.95 प्रतिशत और 2025 में अब तक 14.87 प्रतिशत की गिरावट आई है।

--आईएएनएस

एबीएस/