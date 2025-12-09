अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

कांग्रेस ने देश की रक्षा को प्राथमिकता नहीं दी: निर्मला सीतारमण

Dec 09, 2025, 04:17 AM

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहने के दौरान देश की रक्षा के लिए आवंटन को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी।

वित्त मंत्री ने उच्च सदन में बोलते हुए कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद में कहा था, "मैं ये रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यही रवैया था। रक्षा बजट उनकी प्राथमिकता नहीं थी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्षी दल पर हमला करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में पहनने के लिए स्नो बूट्स नहीं थे।

उन्होंने यह भी कहा कि सेना के पास 17 दिनों से ज्यादा भीषण युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद नहीं था।

उन्होंने वर्ष 2013 की एक कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ प्रकार के गोला-बारूद के मामले में सेना के पास भीषण युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक केवल 10 दिनों का स्टॉक था

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके ठीक उलट नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, रक्षा पर खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने और गोला-बारूद का ऑर्डर दिया और सेना के पास मौजूद गोला-बारूद के पुराने स्टॉक को भी बदल दिया। इसके अलावा, सैनिकों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट भी मंगवाई गईं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा बलों को मजबूत करने के लिए आयातित उपकरणों की जगह सैन्य हार्डवेयर के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके एक कदम आगे बढ़ाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पहले भारत आयात पर बहुत अधिक निर्भर था, लेकिन अब देश लगभग 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

