कच्छ का धोरडो बना सोलर विलेज, 20 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण

गांधीनगर, 19 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ) की ओर से 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' के रूप में प्रतिष्ठित कच्छ के धोरडो गांव का 100 प्रतिशत सोलराइजेशन किया गया है। 20 सितंबर को भावनगर में आयोजित 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मेहसाणा के मोढेरा, खेडा के सुखी और बनासकांठा के मसाली गांव के बाद धोरडो राज्य का चौथा सोलर विलेज बना है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत धोरडो गांव में 100 प्रतिशत आवासीय विद्युत कनेक्शनों का सोलराइजेशन किया गया है। इसके चलते सोलर रूफटॉप की राज्य की क्षमता में वृद्धि होने के साथ धोरडो के आवासीय घर अपनी खुद की बिजली पैदा करने में सक्षम बनेंगे। इस परियोजना के माध्यम से धोरडो के 81 आवासीय घरों के लिए 177 किलोवाट की सोलर रूफटॉप कैपेसिटी मिलेगी।

गुजरात सरकार के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के कारण गांव के हर बिजली उपभोक्ता को वार्षिक 16,064 रुपए का आर्थिक लाभ होने का अनुमान है। इस परियोजना से वार्षिक 2 लाख 95 हजार यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना है। इस परियोजना के कारण ग्रामीणों के बिजली बिल में बचत होने के साथ अतिरिक्त उत्पादित बिजली से भी आय होगी। हर साल बिजली बिल में बचत और अतिरिक्त बिजली की बिक्री से 13 लाख रुपए से अधिक का लाभ होने की संभावना है।

इस संबंध में धोरडो गांव के सरपंच मियां हुसैन ने कहा, "यह (धोरडो) सुदूरवर्ती गांव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के प्रयासों से इस गांव में पहले से ही काफी विकास हुआ है। अब पूरे गांव के घरों में सोलर रूफटॉप लगने से लोगों का बिल बिल्कुल कम हो जाएगा और इससे गांव के लोगों को बहुत लाभ होगा। सरकार की सब्सिडी और बैंक ऋण से गांव के लोगों का बिजली खर्च बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। इस काम से गांव के लोगों में बहुत ही खुशी का भाव है।"

