ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अदाणी विकास केंद्र का उद्घाटन किया, मध्यप्रदेश में महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा

भोपाल, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अदाणी विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इससे प्रदेश में महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ेंगे।

बदरवास में स्थित यह केंद्र 48,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें 600 आधुनिक सिलाई मशीनें लगी हैं।

इसे प्रशिक्षण केंद्र और उत्पादन केंद्र दोनों के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे महिलाओं को संगठित मैंन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भाग लेते हुए रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है।

उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने ऐसी पहलों के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला और कहा कि यह परियोजना जमीनी स्तर पर "आकांक्षाओं की शक्ति को साकार होते" दर्शाती है।

उन्होंने स्थानीय कौशल को व्यापक बाजारों से जोड़ने के अवसर पैदा करने में अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन के प्रयासों की भी सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,“बदरवास में हम आकांक्षाओं की शक्ति को साकार होते देख रहे हैं। मैं अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी फाउंडेशन को वैश्विक बाजारों तक कौशल पहुंचाने वाला मंच बनाने के लिए बधाई देता हूं।”

उन्होंने आगे कहा,“मेरी प्रिय दीदियों की आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। उनकी आशाएं और आकांक्षाएं सार्थक आजीविका के माध्यम से साकार हो रही हैं। यह केंद्र सशक्तिकरण का एक सच्चा इंजन है, और मुझे विश्वास है कि अगले पांच वर्षों में बदरवास के उत्पाद पूरे देश और उससे भी आगे अपनी छाप छोड़ेंगे।”

यह केंद्र अदाणी फाउंडेशन के स्वाभिमान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत भर में दस लाख महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ना है।

बदरवास केंद्र के पूरी क्षमता से चलने पर, इससे लगभग 1,500 महिलाओं को स्थिर आय प्राप्त होने की उम्मीद है।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करके घरेलू आय में सुधार करना, अनौपचारिक रोजगार पर निर्भरता कम करना और पलायन को रोकना भी है।

अपने समुदायों के भीतर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करके, यह कार्यक्रम दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहता है।

--आईएएनएस

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