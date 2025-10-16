जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी रेट में कटौती से किसानों को होगा लाभ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी रेट में कटौती से हमारे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और सरकार के इस कदम से वे सशक्त बनेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बुधवार को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गांव में एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फार्मर्स ट्रेनिंग कम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमने जीएसटी को नागरिकों के लिए पहले से अधिक आसान और लाभदायक बनाया और नवरात्रि के पहले दिन ही नेक्सट जेन जीएसटी को लागू कर दिया।

उन्होंने आगे कहा, "कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गई हैं, जिनमें ट्रैक्टर, सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण और हमारे अन्नदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य मशीनरी जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं। जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी रेट कम होने से हमारे किसान सशक्त बनेंगे।"

वित्त मंत्री ने कहा, "कोप्पल नॉर्थ कर्नाटक में एक ऐसा जिला है, जो कि समृद्ध कृषि विविधता से संपन्न है और राज्य के धान उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके उपजाऊ खेत आम, अमरूद, अंगूर, अनार, पपीता और अंजीर जैसे विभिन्न प्रकार के फल उगाते हैं। कोप्पल के किसान पीढ़ियों से इस कृषि विरासत को संजोए हुए हैं और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले।"

उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री मोदी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर जोर देते हैं। इसी कड़ी में नया सेंटर वोकल फॉर लोकल का एक बेहतरीन उदाहरण बना है।"

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में पीएम-किसान योजना के तहत 43 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला है।

एग्रो प्रोसेसिंग के लिए फार्मर्स ट्रेनिंग कम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कोप्पल जिले के मेथागल गांव में एफपीओ और एसएचजी द्वारा लगाए गए स्टॉल भी विजिट किए। स्टॉल में उन्होंने एक किन्नल मूर्ति कलाकार से बातचीत की। कलाकार ने वित्त मंत्री को जीएसटी सुधार के लिए आभार व्यक्त किया और बताया कि उनकी बिक्री में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के हम्पी स्थित विरुपाक्ष मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की।

