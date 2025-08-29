जीत अदाणी ने मां प्रीति अदाणी को किया बर्थडे विश, कहा- अपार प्रेम के लिए शुक्रिया

अहमदाबाद, 29 अगस्त (आईएएनएस)। देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अदाणी की पत्नी प्रीति अदाणी शुक्रवार को अपना 60वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके सबसे छोटे बेटे जीत अदाणी ने उन्हें बर्थडे विश कर कहा है कि मां आप अद्भुत है और इस अपार प्रेम के लिए शुक्रिया।

मां के जन्मदिन पर जीत अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सबसे अद्भुत मां को 60वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मां आपके असीम प्यार, बुद्धिमत्ता और उन सभी छोटे-छोटे तरीकों के लिए धन्यवाद, जिनसे आप हर दिन जीवन को उज्जवल बनाती हैं। आप न केवल एक अद्भुत मां हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक महिला भी हैं जो हमें शक्ति और दयालुता का एहसास कराती हैं। आशा है कि आपका यह खास दिन आपकी सभी पसंदीदा चीजों से भरा हो।"

डॉ.प्रीति अदाणी का जन्म 29 अगस्त, 1965 को हुआ था। मौजूदा समय में वह अदाणी फाउंडेशन की चेयरमैन हैं, जिसकी 7 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वार्षिक व्यय है। यह फाउंडेशन अदाणी समूह की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) शाखा के रूप में कार्य करती है।

डॉ.प्रीति अदाणी 1996 से ही परिवर्तनकारी सामाजिक पहलों की अगुवाई कर रही हैं, जब उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर त्यागकर खुद को जनसेवा के लिए समर्पित करने का फैसला किया था। कुछ ही गांवों में एक मामूली कल्याणकारी पहल के रूप में शुरू हुआ यह अभियान आज एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया है, और अदाणी फाउंडेशन अब 19 भारतीय राज्यों के 6,769 गांवों में सालाना 91 लाख लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है।

डॉ.प्रीति अदाणी के नेतृत्व में फाउंडेशन ने पांच प्रमुख क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका, जलवायु और सामुदायिक विकास में मजबूत प्रगति की है। वह बच्चों, महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध 800 पेशेवरों की एक टीम का नेतृत्व करती हैं। फाउंडेशन के कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं।

2020 में डॉ.प्रीति अदाणी को शिक्षा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) में उनके योगदान के लिए गुजरात लॉ सोसाइटी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मई 2025 में, उन्हें दत्ता मेघे उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, महाराष्ट्र द्वारा दूसरी मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी।

