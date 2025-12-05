अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जापान में बोले सीएम मान, पंजाब के लिए 500 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश लाया

Dec 05, 2025

चंडीगढ़, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि वे 500 करोड़ रुपए का निवेश लेकर आए हैं। इसके तहत एक जापानी स्टील कंपनी ने राज्य में एक स्टील कंपनी के साथ अपना सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई है।

जापानी स्टील कंपनी आइची स्टील ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जापानी कंपनी के दौरे के तीसरे दिन एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह राज्य के लिए 'रेड लेटर डे' है क्योंकि जापानी स्टील कंपनी, जिसे टोयोटा की स्टील शाखा के रूप में जाना जाता है, ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एसओयू साइन किया है।

उन्होंने कहा कि जापानी स्टील कंपनी पंजाब में भविष्य के फैक्ट्री ऑपरेशन का अध्ययन करेगी, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक व्यवहार्यता आकलन भी शामिल है।

मान ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब मौजूदा जापानी कंपनियों को राज्य में अपना बिजनेस और ऑपरेशन बढ़ाने में मदद करने को बहुत प्राथमिकता देता है। उनका कहना है कि जापानी फर्म से टेक्निकल सहयोग राज्य में इंडस्ट्रियल क्रांति के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

मुख्यमंत्री ने जापानी फर्म की लीडरशिप को 13-15 मार्च, 2026 को मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 में हिस्सा लेने का न्योता भी दिया, ताकि गहरी भागीदारी और बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह समिट पंजाब की तरक्की को दिखाएगा, बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को एक साथ लाएगा, और पार्टनरशिप और सहयोग के नए मौके देगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जापानी निवेशक इस समिट में बड़े पैमाने पर शामिल होंगे और राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और तेज करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए नए मौके और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्थिर, भरोसेमंद माहौल बनाना है।

जापानी इंडस्ट्री के साथ पंजाब के रिश्तों को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि ये रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं और बढ़ रहे हैं, और जापान की कई जानी-मानी कंपनियों ने पंजाब पर भरोसा किया है।

