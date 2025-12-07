जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.74 लाख करोड़ रुपए के पार, लाभार्थियों की संख्या 57 करोड़ से अधिक हुई

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 57.11 करोड़ हो गई है और इन खातों में 2,74,033.34 करोड़ रुपए जमा है। यह जानकारी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई।

साथ ही बताया गया कि देश में 13.55 लाख बैंक मित्र पूरे देश में ब्रांचलैस बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

वहीं, एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागाराजू ने कहा कि पूरे देश में जन धन खातों में अब औसत बैलेंस बढ़कर 4,815 रुपए हो गया है।

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सरकार चालू वित्त वर्ष में कुल 3.67 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए ट्रांसफर करने की योजना बना रही है।

कार्यक्रम में उन्होंने आगे कहा कि भारत की वित्तीय समावेशन की यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2014 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) एक अहम पड़ाव साबित हुआ है और इससे 57 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं।

नागाराजू के मुताबिक, मौजूदा समय में जन धन खातों में करीब 2.75 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस हैं, जिससे औसत बैलेंस करीब 4,815 रुपए निकलकर आता है। इन खातों में से 78.2 प्रतिशत ग्रामीण और अर्ध-सरकारी इलाकों में हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 में बढ़कर 67 हो गया है। यह दिखाता है कि देश में वित्तीय सेवाओं की पहुंच में सुधार के साथ-साथ गुणवत्ता में भी इजाफा हो रहा है।

2021 में लॉन्च किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक बैंकिंग, बीमा, पेंशन, निवेश और डाक सेवाओं सहित 97 संकेतकों पर आधारित है।

इसके तीन उप-सूचकांक - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता (एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी) न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को मापते हैं, बल्कि यह भी मापते हैं कि लोग वास्तव में वित्तीय उत्पादों का उपयोग करते हैं या नहीं और क्या वे उन्हें समझते हैं।

