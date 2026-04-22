जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन 30 अप्रैल से होगी शुरू

जम्मू, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा 30 अप्रैल से शुरू होगी।

अधिकारियों ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जम्मू रेलवे स्टेशन पर इस सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे।

उन्होंने बताया, "वंदे भारत एक्सप्रेस 30 अप्रैल को जम्मू और श्रीनगर के बीच चलेगी। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रेनें और पटरियां तैयार हैं। ट्रायल रन सफल रहा। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी हैं और अब रेल मंत्री 30 अप्रैल को जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।"

कठुआ-उधमपुर सीट से लोकसभा सदस्य डॉ. जितेंद्र सिंह के अलावा, जम्मू निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य जुगल किशोर भी रेल मंत्री के साथ फ्लैग-ऑफ सेरेमनी में शामिल होंगे।

वर्तमान में कटरा और श्रीनगर के बीच दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और अब इन्हें जम्मू तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए रेलवे विभाग द्वारा संशोधित समय की घोषणा की जाएगी।

जम्मू-श्रीनगर के बीच चलने वाली दो वंदे भारत ट्रेनों के अलावा, नई दिल्ली और कटरा के बीच भी इसी तरह की दो ट्रेनें चलती हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच संपर्क और मजबूत होगा और यात्रा का समय भी कम होगा।

कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच रेल संपर्क का सपना एक सदी से अधिक समय से लंबित था, लेकिन यह तब साकार हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा शहर से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

उसी दिन प्रधानमंत्री ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिससे घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क की सुविधा मिल गई।

श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा 3 जुलाई से शुरू होने के साथ, तीर्थयात्री देश भर से जम्मू पहुंच सकते हैं और फिर श्रीनगर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं।

सभी यात्रियों, पर्यटकों और आम यात्रियों को ट्रेन सेवा में समायोजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश के दोनों डिवीजनों के बीच संपर्क का प्रमुख स्रोत बना रहेगा।

हालांकि, खराब मौसम की स्थिति में जब राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो ट्रेन सेवाएं यात्रियों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी।

श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच पिछले 10 महीनों से अधिक समय से चल रही प्रीमियम ट्रेन सेवा को अब जम्मू तवी तक बढ़ाया जाएगा।

जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन शुरू करने की तारीख पहले 1 मार्च 2026 घोषित की गई थी, लेकिन बाद में इस तारीख को स्थगित कर दिया गया।

वर्तमान में श्रीनगर और कटरा के बीच आठ डिब्बों वाले वंदे भारत रैक के साथ चलने वाली यह ट्रेन अब संभवतः 20 डिब्बों वाले उन्नत रैक के साथ जम्मू और श्रीनगर के बीच चलेगी।

केंद्र शासित प्रदेश में परिचालन कमान की देखरेख करने वाले जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन जनवरी 2025 में किया गया था और इसे 1 जून 2025 से अधिसूचित किया गया था।

तब से, इसने माल गोदाम स्थापित करके और देश के विभिन्न हिस्सों से सैन्य उपकरणों से लेकर वाणिज्यिक माल तक की खेपों को संभालकर माल ढुलाई कार्यों का विस्तार किया है।

--आईएएनएस

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