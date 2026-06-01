जम्मू-कश्मीर के विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि: उरी-प्रथम चरण-द्वितीय का काम शुरू

श्रीनगर, 31 मई (आईएएनएस) एनएचपीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में 240 मेगावाट की उरी-प्रथम चरण-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए पहला विस्फोट सफलतापूर्वक संपन्न किया।

एनएचपीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता द्वारा रविवार को 240 मेगावाट की उरी-प्रथम चरण-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के लिए पहले विस्फोट के सफल संचालन के साथ जम्मू-कश्मीर के विद्युत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई, जिससे प्रमुख निर्माण गतिविधियों का औपचारिक प्रारंभ हुआ।

इस विकास को क्षेत्र के ऊर्जा अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि परियोजना से विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान मिलने की उम्मीद है।

परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सफल पहले विस्फोट से उरी-प्रथम चरण-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के तहत प्रमुख निर्माण कार्य की शुरुआत का संकेत मिलता है।

इस जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन में वृद्धि और ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर तब जब जम्मू और कश्मीर अपने विद्युत अवसंरचना के विस्तार के प्रयासों को जारी रखे हुए है।

यह परियोजना जलविद्युत क्षमता का दोहन करने और बाहरी बिजली आपूर्ति स्रोतों पर निर्भरता कम करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होना परियोजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण चरण है। 240 मेगावाट की यह परियोजना उत्पादन क्षमता बढ़ाने और क्षेत्र की भविष्य की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एनएचपीसी पहले से ही जम्मू और कश्मीर में 2,250 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली छह प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें रियासी जिले में सलाल एचईपी (690 मेगावाट), बारामूला जिले में उरी-प्रथम एचईपी (480 मेगावाट), बारामूला जिले में उरी-द्वितीय एचईपी (240 मेगावाट), किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती एचईपी (390 मेगावाट), बांदीपोरा जिले में किशनगंगा एचईपी (330 मेगा वॉट) और कठुआ जिले में सेवा-द्वितीय एचईपी (120 मेगा वॉट) शामिल हैं।

एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर में कई बड़े पैमाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें से अधिकांश संयुक्त उद्यमों जैसे चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) और रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इनमें किश्तवाड़ जिले में मरुसुदार नदी पर स्थित पाकल दुल परियोजना (1,000 मेगावाट), किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित रैटल परियोजना (850 मेगावाट), किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित किरू परियोजना (624 मेगावाट) और किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर स्थित क्वार परियोजना (540 मेगावाट) शामिल हैं।

दुलहस्ती चरण-द्वितीय और उरी-प्रथम चरण-द्वितीय परियोजनाओं के लिए, एनएचपीसी ने क्षमता विस्तार हेतु एक बड़े निवेश कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत दोनों परियोजनाओं से कुल मिलाकर 500 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन होगा।

--आईएएनएस

एमएस/