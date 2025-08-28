अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जुलाई में हीरा पॉलिशिंग निर्यात में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि : रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 28, 2025, 12:18 PM

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के नेचुरल हीरा पॉलिशिंग उद्योग ने जुलाई में सालाना आधार पर निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि उद्योग ने अमेरिका में अनुमानित त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा दिया था। यह जानकारी गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के कारण उद्योग के राजस्व में इस वित्त वर्ष में 28-30 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 16 अरब डॉलर से घटकर लगभग 12.50 अरब डॉलर रह जाएगा।

नेचुरल हीरों की कीमतों और बिक्री की मात्रा में गिरावट के कारण पिछले तीन वित्त वर्षों में राजस्व में 40 प्रतिशत की कमी देखी गई है, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका और चीन में मांग में गिरावट आई है।

क्रिसिल रेटिंग्स ने घरेलू हीरा पॉलिश करने वालों से घरेलू बिक्री बढ़ाने, वैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने और व्यापारिक केंद्रों में पॉलिशिंग सुविधाएं स्थापित करने का आह्वान किया है।

इस सप्ताह लागू हुए 50 प्रतिशत टैरिफ, अमेरिका को निर्यात को जटिल बनाते हैं क्योंकि उद्योग के कम मार्जिन के कारण अतिरिक्त शुल्क को वहन करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, घटती मांग के कारण उपभोक्ताओं पर बोझ डालना मुश्किल हो जाता है।

क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप ऑपरेटिंग लीवरेज में कमी से हीरा पॉलिश करने वालों का परिचालन मार्जिन 50-100 आधार अंकों तक कम हो सकता है और उनकी क्रेडिट प्रोफाइल पर दबाव पड़ सकता है।

भारतीय पॉलिश हीरा उद्योग अपने राजस्व का 80 प्रतिशत निर्यात से प्राप्त करता है, जिसमें अमेरिका का हिस्सा 35 प्रतिशत है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे पहले ही अमेरिका में मात्रा के हिसाब से लगभग 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर चुके हैं।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक राहुल गुहा ने कहा, "भारत में खपत पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती मांग अमेरिका और चीन में हुए नुकसान की पूरी भरपाई करने में सक्षम नहीं है।"

गुहा ने आगे कहा कि यूएई भारत के निर्यात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और इसकी हिस्सेदारी सालाना आधार पर दोगुनी होकर 20 प्रतिशत हो गई है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...