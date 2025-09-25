अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जीएसटी दरों में कटौती से उत्साहित हैं व्यापारी, किसान और मजदूर: भाजपा नेता सुरेश राणा

Sep 25, 2025, 05:53 AM

शामली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती को व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सुरेश राणा ने शामली के थानाभवन विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों से मुलाकात की। उन्होंने जीएसटी दरों में कमी के फायदों को विस्तार से समझाया और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'ऐतिहासिक' कदम करार दिया।

भाजपा सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती के फैसले के लाभ जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपने नेताओं को सक्रिय कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा नेता सुरेश राणा ने शामली के थानाभवन विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें होने वाले फायदों के बारे में बताया।

सुरेश राणा ने कहा, "जीएसटी दरों में कटौती से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। किसानों के लिए कृषि यंत्रों की कीमतें कम होंगी, जिससे उनकी लागत घटेगी। आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं, जो पहले 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में थीं, अब 18 प्रतिशत या 5 प्रतिशत के दायरे में आ गई हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि व्यापारियों की बिक्री भी बढ़ेगी।" राणा ने बताया कि इस कदम से व्यापारी और आम जनता दोनों में उत्साह है और वे मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं।

राणा ने कहा कि पीएम मोदी के सभी निर्णय राष्ट्रीय हित में होते हैं। उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व के कारण भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह कदम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के मोदी के विजन का हिस्सा है। राणा ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल करेगा और इसके लिए पूरा देश उनका आभार व्यक्त कर रहा है।"

मुलाकात के दौरान स्थानीय व्यापारी नीरज जैन ने भी जीएसटी कटौती के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्राहकों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध होगा। नीरज ने इस 'ऐतिहासिक' निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

--आईएएनएस

एसएके/डीएससी

