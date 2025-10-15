जीएसटी सुधार से प्रोडक्ट्स सस्ते हुए, मध्यम वर्ग के लिए खरीदना हुआ आसान

बस्ती, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधार से प्रोडक्ट्स की कीमतें पहले के मुकाबले कम हो गई है और इससे मध्यम वर्ग के लिए उन्हें खरीदना पहले के मुकाबले आसान हो गया है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए बस्ती में रहने वाले स्थानीय निवासी ने बताया कि जीएसटी के घटने से काफी सारी चीजों के दाम उम्मीद से अधिक कम हो गए हैं। जीएसटी कम होने के ऐलान के बाद से ही लोग इसके लागू होने का इंतजार कर रहे थे। अब बाजार में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और दीवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों के कारण भी लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं।

वहीं, एक अन्य स्थानीय निवासी ने कहा कि जीएसटी के कारण कीमतों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के दामों में कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर्स निकाल रही हैं।

बीते हफ्ते फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा था कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग ने 22 सितंबर से 30 सितंबर तक नवरात्रि की अवधि के दौरान अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री वृद्धि दर्ज की, जिसमें सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जीएसटी सुधारों के कारण यात्री वाहनों की बिक्री में 34.8 प्रतिशत और दोपहिया वाहनों की बिक्री में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सितंबर में कुल बिक्री वृद्धि 5.22 प्रतिशत बढ़कर 18,27,337 यूनिट रही, जबकि पिछले वर्ष सितंबर में बिक्री 17,36,760 यूनिट रही। 21 सितंबर तक बिक्री में धीमी गति दर्ज की गई, जिसके बाद की अवधि में बिक्री में उछाल दर्ज किया गया।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑटो डीलरशिप पर दोपहिया, यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के फ्लीट में इंक्वायरी और बुकिंग में भारी वृद्धि देखी जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुचारू रूप से काम करते हैं तो यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा त्योहारी खुदरा सीजन हो सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन देश की त्योहारी मांग के अनुरूप हैं।

