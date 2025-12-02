जीएसटी सुधार से भारत के ऑटो सेक्टर को मिली रफ्तार, मारुति से लेकर टाटा की नवंबर में मजबूत रही बिक्री

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। सितंबर में लागू हुए जीएसटी सुधारों ने देश के ऑटो सेक्टर में रफ्तार भरने का काम किया है और इस कारण फेस्टिव सीजन निकलने के बाद भी नवंबर में कंपनियों ने मजबूत मासिक बिक्री के आंकड़े पेश किए हैं।

देश की सबसे बड़ी पैसेंजर वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री नवंबर में रिकॉर्ड 2,29,021 यूनिट्स (निर्यात सहित) रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि के आंकड़े 1,81,531 यूनिट्स से 26 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी ने एंट्री-लेवल से लेकर एसयूवी समेत करीब सभी सेगमेंट में मजबूत बिक्री दर्ज की है और इसके चलते कंपनी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 1,70,971 यूनिट्स हो गई है।

छोटी या एंट्री लेवल की कारें, जिसमें ऑल्टो, एस-प्रेसो को शामिल किया जाता है, की बिक्री बढ़कर 12,347 यूनिट्स हो गई है। वहीं, मिड-साइज हैचबैक कारें जैसे बलेनो और स्विट की बिक्री बढ़कर 72,926 यूनिट्स हो गई है। ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा जैसी कारों की बिक्री बढ़कर 72,498 यूनिट्स हो गई है।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) लिमिटेड ने भी मजबूत आंकड़े पेश किए हैं। कंपनी की नवंबर में बिक्री 25.6 प्रतिशत बढ़कर 59,199 यूनिट्स (निर्यात सहित) हो गई है। कंपनी की घरेलू बिक्री 22 प्रतिशत बढ़कर 57,436 यूनिट्स रही है।

हुंडई मोटर इंडिया ने भी स्थिर वृद्धि दर्ज की और कुल बिक्री सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 66,840 यूनिट्स रही। लोकप्रिय मॉडलों में ग्राहकों की निरंतर रुचि के चलते घरेलू बिक्री 4 प्रतिशत बढ़कर 50,340 यूनिट्स हो गई।

विश्लेषकों का कहना है कि त्योहारी सीजन की मांग, उपभोक्ता भावना में सुधार और जीएसटी अनुमोदन के बाद नीतिगत स्थिरता ने सभी सेगमेंट में बिक्री को बढ़ावा देने में मदद की है।

आने वाले महीनों में वाहन निर्माता अपनी इन्वेंट्री पाइपलाइन में स्थिरता और बाजार में नए लॉन्च के साथ इस गति को बनाए रख सकते हैं।

--आईएएनएस

एबीएस/