जीएसटी सुधार लागू होने के बाद दिल्ली के लक्ष्मी नगर पहुंची वित्त मंत्री, कहा- दुकानदार ग्राहकों को दे रहे कटौती का फायदा

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को जीएसटी सुधार लागू होने के बाद नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर पहुंची, जहां उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की।

अपने दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "जीएसटी सुधार को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आज मार्केट बंद है, लेकिन काफी सारी दुकानें खुली हुई हैं। मैंने देखा कि दुकानदार ग्राहकों को जीएसटी का फायदा ट्रांसफर कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार के इस फैसले से जनता और दुकानदार सभी खुश हैं और इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।"

बाजार में वित्त मंत्री से बातचीत करते हुए एक महिला ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाया है। हम इससे काफी खुश हैं। वहीं, एक व्यापारी ने कहा कि हमारा पैकेजिंग का काम है। पैकेजिंग उत्पादों पर जीएसटी कम हुआ है। इस कटौती से पैकेजिंग की लागत कम होगी और कम कीमतों के रूप में अंतिम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिलेगा।

इस दौरे के दौरान वित्त मंत्री के साथ मौजूद कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिक देवो भव का मंत्र दिया है। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं, जिसे हम बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "सरकार जीएसटी के रूप में 2017 में एक बड़ा रिफॉर्म लेकर आई। अब आम जनता को राहत देने के लिए यह सुधार लेकर आई है। इसमें जीएसटी टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ 95 प्रतिशत कमोडिटीज 5 प्रतिशत स्लैब में आ गई हैं।"

मल्होत्रा के मुताबिक, सरकार ने जीएसटी की दरों को व्यापक स्तर पर कम किया है। इसमें शैक्षणिक से लेकर स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स को घर में उपयोग होने वाले सभी दैनिक उपयोग की चीजें शामिल हैं।

जीएसटी सुधार से रोजमर्रा की जरूरी चीजें और लाइफ सेविंग मेडिसिन सहित लगभग 370 प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है।

