जीएसटी सुधार के बाद मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए कार की कीमतों में 1.29 लाख रुपए तक की कटौती की

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने गुरुवार को अपने सभी पोर्टफोलियो में कारों की कीमतों में कटौती का एलान किया है। कंपनी ने जीएसटी रेट्स में हालिया बदलाव के बाद ग्राहकों तक पूरे लाभों को पहुंचाते हुए यह घोषणा की है।

मारुति सुजुकी की ओर से सबसे बड़ी कटौती कंपनी के एंट्री लेवल मॉडल्स पर देखी जा रही है। ऑल्टो के 10 और एस-प्रेसो की कीमतों में कंपनी की ओर से क्रमश: 1.07 लाख रुपए और 1.29 लाख रुपए की कटौती की जा रही है।

इसी तरह, कंपनी की सेलेरियो, वैगन-आर और इग्निस जैसी दूसरी हैचबैक कारों पर भी 71,300 रुपए से लेकर 1.29 लाख रुपए तक की बचत होगी। इसके अलावा, कंपनी ने छोटी एसयूवी की कीमतों को भी कम किया है।

प्रतिस्पर्धा वाले एसयूवी मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए कंपनी की ओर से ब्रेज़ा और फ्रोंक्स जैसे प्रसिद्ध मॉडलों की कीमतों में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कटौती की गई है।

मारुति सुजुकी द्वारा कारों की कीमत में की गई यह एक सही समय की कटौती मानी जा रही है, ऐसा समय जब भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने हाल ही में यात्री वाहनों की बिक्री में अपनी चार महीनों की गिरावट देखी है।

रिपोर्ट्स की मानें तो जीएसटी सुधार के कारण कीमतों में कटौती से मांग में वृद्धि देखी जाएगी खासकर एंट्री-लेवल सेगमेंट और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में मांग में तीव्र वृद्धि देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये दोनो हीं सेगमेंट पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों और शहर में यात्रा करने वालों के लिए पसंदीदा विकल्प बनते हैं।

इससे पहले, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई, टोयोटा, किआ, रेनॉल्ट और दूसरे वाहन निर्माताओं सहित प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही अपने सभी मॉडलों की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।

जीएसट काउंसिल की ओर से दो-पहिया वाहनों 350-सीसी तक की बाइक और छोटी कारों पर जीएसटी रेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, 1800-सीसी से कम ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, बिना किसी उप-कर के बड़ी कारों पर जीएसटी रेट को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एसकेटी/