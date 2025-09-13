जीएसटी सुधार के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की घटाई कीमतें

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) ने सरकार के पर्सनल केयर और फूड आइटम्स पर जीएसटी रेट कम करने के बाद कई लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है।

नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी और रिवाइज्ड पैक जल्द ही देश भर की दुकानों में उपलब्ध होंगे।

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 180 एमएल वाले डव शैम्पू की कीमत 145 रुपए कर दी गई है, जो कि जीएसटी रेट कट से पहले 165 रुपए पड़ती थी। इसी तरह, 100 ग्राम लक्स साबुन, जिसकी कीमत 35 रुपए पड़ती है अब घटकर 30 रुपए रह गई है।

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, 125 ग्राम वाले लाइफबॉय साबुन की कीमत भी 33 रुपए से घटा कर 28 रुपए कर दी गई है।

खाद्य एवं पेय पदार्थों की कैटेगरी में 500 ग्राम वाले किसान जैम की कीमत 160 रुपए से कम कर 140 रुपए कर दी गई है और 1 किलोग्राम वाले हॉर्लिक्स की कीमत अब 390 रुपए से घटकर 350 रुपए हो गई है। 100 ग्राम वाले ब्रू कॉफी का भी दाम 180 रुपए के बजाय 160 रुपए हो गया है।

जीएसटी काउंसिल ने इन प्रोडक्ट्स पर रेट को 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है, जिसके बाद कंपनी की ओर से लोकप्रिय प्रोडक्ट्स की कीमत में कटौती की गई है।

सरकार ने कंपनियों के लिए नए मूल्यों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना भी अनिवार्य कर दिया है।

एचयूएल के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए जीएसटी सुधारों के अनुरूप कीमतों को एडजस्ट कर उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए, हाल के जीएसटी सुधारों के अनुरूप कीमतों को एडजस्ट कर उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

इस कदम से त्योहारी सीजन से ठीक पहले घरों को राहत मिलने और देश भर में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसकेटी/