जीएसटी स्लैब में बदलाव से आम जनता खुश, बताया, 'हमें मिलेगी राहत'

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने जीएसटी स्लैब में बदलाव का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। दिल्ली के कई लोगों ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ की।

एक व्यक्ति ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों का नतीजा बताया और कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक मंच पर कई प्रकार की आर्थिक स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव का फैसला किया है। इससे निश्चित तौर पर देश के मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। जीएसटी का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ आम जनता टैक्स देने में भी सक्षम हो पाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। उनके लिए स्थिति निश्चित तौर पर सामान्य हो पाएगी। सरकार की यह कोशिश होनी चाहिए कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े। अगर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इस पूरी प्रक्रिया से देश के आर्थिक तंत्र की गति तीव्र होगी।

व्यापारी गौरव ने जीएसटी स्लैब में बदलाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे देश के मध्यमवर्गीय परिवार को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवार कई प्रकार के टैक्स भरता है। इसके अलावा, अन्य छोटे-मोटे सामानों के क्रय के दौरान भी मध्यम वर्ग टैक्स देता है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह फैसला आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि सरकार के इस फैसले का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। यह एक अच्छा कदम है। मैंने देखा है कि कई टैक्स कम कर दिए गए हैं। यह एक अच्छी पहल है। इससे आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा।

वहीं, ललित ने जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव का स्वागत किया और कहा कि इससे आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर राहत मिलेगी। पहले हम लोगों को ज्यादा कर देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को आम जनता के लिए इस तरह के फैसले लेने चाहिए। सरकार ने ऐसा करके समाज के हर वर्ग के लोगों को कवर करने की कोशिश की है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। यह एक अच्छा कदम है। इससे निश्चित तौर पर आम जनता को राहत मिलेगी।

गांधी नगर में रहने वाले मनीष भार्गव ने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागतयोग्य है। इससे हमें आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। इस कदम से सरकार भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने में सक्षम होगी। अमित ने भी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि देश के मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। पहले लोगों को कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा।

प्रवीण शर्मा ने भी केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। यह एक अच्छा कदम है। हम इसका स्वागत करते हैं।

विवेक मल्होत्रा ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह एक अच्छा कदम है। इससे लोगों को आर्थिक फायदा पहुंचेगा। खासकर मध्यमवर्गीय परिवार के लोगों को बहुत फायदा होगा।

