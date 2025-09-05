जीएसटी स्लैब में बदलाव पर सांसद दामोदर अग्रवाल का बयान, भारतीय बाजार को मिलेगा बढ़ावा

भीलवाड़ा, 4 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी स्लैब में बुधवार को किए गए बदलावों को लेकर देशभर में चर्चाएं हो रही हैं। इसी क्रम में भीलवाड़ा से भाजपा सांसद और लोकसभा के सचेतक दामोदर अग्रवाल ने जीएसटी सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'देश के व्यापारियों और आमजन के लिए बड़ी राहत' बताया।

सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी टैक्स स्लैब को अब दो मुख्य दरों (5 और 18 प्रतिशत) का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे व्यापार करना आसान होगा और घरेलू बजट पर दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी, बल्कि मध्यम वर्ग और गृहिणियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि कई घरेलू उत्पाद अब सस्ते हो जाएंगे।

सांसद अग्रवाल ने बताया कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से किए गए वादे को निभाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया गया यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाएगा।

सांसद ने कहा कि यह फैसला आर्थिक व्यवस्था को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं, जो व्यापार और आमजीवन को और भी आसान बनाएंगे। इस बदलाव से देश की आर्थिक गति को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे सभी वर्गों को लाभ होगा।

दामोदर अग्रवाल ने कहा, "यह आगामी वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय बाजार को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता भविष्य में मजबूती से खड़े रह सकें।"

वहीं, जब कुछ विपक्षी दलों ने इस बदलाव को 'चुनावी स्टंट' कहा तो बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को न तो देश से मतलब है, न जनता से। उन्हें केवल अपने परिवार और निजी स्वार्थों की चिंता है।

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "विपक्ष देश की तरक्की से बौखलाया हुआ है। उन्हें कोई भी जनहित का काम अच्छा नहीं लगता।"

