जीएसटी रेट कट: दिवाली से पहले कारें और दोपहिया वाहन हो सकते हैं सस्ते

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को रेशनलाइज करते हुए, केंद्र सरकार की ओर से यात्री वाहनों (पीवी) और दोपहिया वाहनों पर कर कम की उम्मीद की जा रही है, जिससे दिवाली से पहले ये वाहन और भी किफायती हो जाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने सभी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो जीएसटी दरों का प्रस्ताव जीएसटी परिषद को भेजा है, जो मौजूदा चार स्लैब संरचना की जगह लेंगी। राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की सितंबर में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बैठक होने की उम्मीद है।

वर्तमान में, सभी यात्री वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ-साथ इंजन क्षमता, लंबाई और बॉडी प्रकार के आधार पर 1 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक का क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, जिससे कुल देय कर 50 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत कर लगता है, जिसमें कोई क्षतिपूर्ति उपकर नहीं लगता है।

दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 प्रतिशत है। 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले मॉडलों पर कोई क्षतिपूर्ति उपकर नहीं है और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले मॉडलों पर 3 प्रतिशत उपकर है।

संशोधित जीएसटी संरचना से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की कर दरें समाप्त होने की उम्मीद है, जिससे आम कारों और दोपहिया वाहनों को लाभ होगा। हालांकि, कुछ हानिकारक वस्तुओं, जैसे लग्जरी कारों पर 40 प्रतिशत कर लग सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करने के उद्देश्य से एक योजनाबद्ध जीएसटी सुधार के माध्यम से नागरिकों को इस दिवाली दोहरा लाभ मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा, "हम जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी लेकर आ रहे हैं, जो इस दिवाली आपके लिए एक उपहार होगा। आम आदमी की जरूरतों वाले करों में भारी कमी आएगी और कई सुविधाएं बढ़ेंगी। हमारे एमएसएमई, हमारे छोटे उद्यमियों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी और इससे अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।"

जीएसटी में कटौती से पीवी और दोपहिया वाहनों के शुरुआती मॉडल को फायदा होगा, जिन्हें उच्च अधिग्रहण लागत और बढ़ती ब्याज दरों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) ने शुरुआती मॉडल की कीमतों में वृद्धि के लिए बढ़ी हुई इनपुट लागत और अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं और अपडेटेड एमिशन मानकों सहित नियामकीय बदलावों का हवाला दिया था।

मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और अन्य औद्योगिक निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कर सुधारों की वकालत की थी।

उनमें से कई ने सामर्थ्य, बिक्री और विनिर्माण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती की वकालत की थी।

जीएसटी दर में कटौती की उम्मीद में दोपहर 01:34 बजे तक निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 4.52 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

एसकेटी/