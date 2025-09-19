अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जीएसटी रेट कट के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल ने दोपहिया वाहनों के दाम में की 18,000 रुपए तक की कटौती

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 11:51 AM

नई दिल्ली, 19 सितंबर (आईएएनएस) । जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने शुक्रवार को 22 सितंबर से अपने दोपहिया वाहनों की कीमतों में 18,000 रुपए तक की कटौती की घोषणा की।

सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की दोपहिया वाहन सहायक कंपनी के अनुसार, जिस्कर एसएफ 250 मॉडल की कीमत में 18,024 रुपए की सबसे अधिक कटौती की जा रही है। इसके बाद, वी-स्ट्रॉम एसएक्स की कीमत 17,982 रुपए और जिक्सर 250 की कीमत 16,525 रुपए और जिक्सर की कीमत 11,520 रुपए कम की जा रही है।

वहीं, कंपनी के स्कूटर रेंज की बात करें तो बर्गमैन स्ट्रीट एक्स की कीमत में 9,798 रुपए और बर्गमैन स्ट्रीट की कीमत में 8,373 रुपए की कटौती की जा रही है। इसी तरह, एवेनिस की कीमत 7,823 रुपए और एक्सेस की कीमत 8,523 रुपए कम हो जाएगी।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों से सुजुकी के दोपहिया वाहन और स्पेयर पार्ट्स देश भर में ग्राहकों के लिए पहले से अधिक किफायती और सुलभ हो जाएंगे।

कंपनी ने कहा कि जीएसटी 2.0 सुधारों का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 की घोषणा की, जिसके तहत 350 सीसी तक के सभी दोपहिया वाहनों और सभी ऑटो कंपोनेंट्स पर जीएसटरी रेट को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

जीएसटी रेट में इस कटौती से युवाओं, ग्रामीण परिवारों, गिग श्रमिकों के लिए किफायती गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।

जीएसटी रेट में यह कटौती टैक्सेशन को रेशनलाइज करने और उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के लिए पेश किए गए हैं।

कंपनी ने कहा कि दोपहिया वाहनों के साथ-साथ, स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज पर जीएसटी रेट में कटौती से रखरखाव लागत में कमी आएगी।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स एंड मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट, दीपक मुटरेजा ने कहा, "हमारे ग्राहक हमेशा हमारे काम के केंद्र में होते हैं। हम भारत सरकार के जीएसटी 2.0 सुधारों का स्वागत करते हैं, जो आम जनता के लिए परिवहन को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। अपने कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, हम इन सुधारों का पूरा लाभ अपने दोपहिया वाहनों और स्पेयर पार्ट्स, दोनों पर प्रदान करते हैं, जिससे खरीद और रखरखाव की लागत दोनों कम हो जाती है।"

उन्होंने आगे कहा कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले इस कदम से कस्टमर सेंटीमेंट में सुधार होने, हमारे प्रोडक्ट रेंज आकर्षक बनाने और दोपहिया वाहन बाजार में मांग को मजबूती से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...