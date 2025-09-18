जीएसटी रेट कट के बीच भारत पर तेजी से बढ़ रहा विश्व का भरोसा : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, 18 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत में ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और जीएसटी रेट कटौती और भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार जैसे नेक्स्ट जेनरेशन सुधार मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को सक्षम बना रहे हैं, जो 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए जरूरी हैं।

पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआई) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने विकसित हो रही मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "भारत की ग्रोथ स्टोरी और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। हम विकास के विश्वास अंतराल पर 95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत की ओर बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और 9-13 प्रतिशत की नॉमिनल विकास दर है।"

उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया' चिप्स के उत्पादन से लेकर विश्व स्तरीय 2 नैनोमीटर तकनीक के डिजाइन तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हमारी क्षमताओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाती हैं।

साथ ही, आयकर और जीएसटी में सुधार, मजबूत पूंजीगत व्यय और प्रतिभा विकास के साथ, उपभोग, निवेश और रोजगार के एक सकारात्मक चक्र को गति दे रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ये आधार सुनिश्चित करते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत और परिवर्तनकारी दोनों बनी हुई है।"

उन्होंने एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार के रूप में भारत के निरंतर उदय पर प्रकाश डाला और इस गति का श्रेय विनियमन-मुक्ति, डिजिटलीकरण और निवेश सुविधा में व्यापक नीतिगत सुधारों को दिया।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द दो और सेमीकंडक्टर प्लांट काम शुरू कर देंगे, जिससे ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

उन्होंने टेलीकॉम 100 लैब्स पहल और सेमीकंडक्टर टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के विस्तार पर भी प्रकाश डाला।

इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने रेलवे में पूंजीगत व्यय के तीन प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार से उल्लेख किया।

उन्होंने सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 34,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश से दुर्घटनाएं 170 से घटकर 31 प्रति वर्ष हो गईं।

केंद्रीय मंत्री ने रेलवे रोलिंग स्टॉक की नई जेनेरेशन का प्रदर्शन किया, जिसमें कम आय वाले परिवारों के लिए केवल 400 रुपए की लागत वाली अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं।

उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति पर बात करते हुए कहा कि 300 किलोमीटर का वायडक्ट पूरा हो चुका है और 2027 तक परिचालन शुरू हो जाएगा।

