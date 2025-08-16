जीएसटी रिफॉर्म का व्यापारियों ने किया स्वागत, कहा-इससे उद्योगों को होगा फायदा

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा का देश के व्यापारियों ने स्वागत किया है।

फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि जीएसटी में सुधार होना एक अच्छा कदम है। इससे व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी। मौजूदा समय में टैक्स की दरें 5 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत के बीच में हैं। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी होती है। इस कारण व्यापारियों की हमेशा से जीएसटी रिफॉर्म एक मांग रही है और प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान का हम स्वागत करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलावों का संकेत देते हुए कहा,"इस दिवाली, मैं आपके लिए दोहरी दिवाली मनाने जा रहा हूं। देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे "समय की मांग" बताया। उन्होंने घोषणा की, "जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी। आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा।"

प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लोगों को अधिक से स्वदेशी समान खरीदने की अपील पर, पम्मा ने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती से घरेलू व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और हम विदेशी सामान से अधिक प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे।

अमेरिकी टैरिफ पर उन्होंने कहा कि हमारे देश के पास बहुत बड़ा बाजार है। हमें किसी देश में माल बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यहां बाजारों के लिए कुछ सुधार को लागू करने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब देश में जीएसटी लागू हुए आठ वर्ष पूरे हो चुके हैं, यह आजादी के बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक बन गया है। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, जीएसटी ने देश के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत किया है और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया है।

--आईएएनएस

एबीएस/