जीएसटी में कटौती से अक्टूबर में वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची : वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भारत में यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही। इसकी वजह जीएसटी सुधार और मजबूत त्योहारी मांग थी। यह जानकारी इंडस्ट्री डेटा शेयर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को दी गई।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 17.23 प्रतिशत बढ़कर 4,70,227 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 4,01,105 यूनिट्स थी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अक्टूबर में मात्रा के हिसाब से भारत की यात्री वाहन इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बनाया है। इसकी वजह जीएसटी में सुधार और मजबूत त्योहारी मांग थी, जिसके कारण कई ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने रिकॉर्ड मासिक थोक बिक्री दर्ज की है।"

इससे पहले सबसे अधिक यात्री वाहन बिक्री का रिकॉर्ड जनवरी 2025 में बना था। इस दौरान 4,05,522 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा, "यह अब तक की सबसे अच्छी घरेलू मासिक बिक्री है, जिसने जनवरी 2025 में 4,05,522 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।"

जानकारों का कहना है कि कम जीएसटी दरों और आकर्षक त्योहारी ऑफर्स ने ज्यादा ग्राहकों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कई वाहन निर्माताओं को अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करने में मदद मिली।

किआ इंडिया, स्कोडा ऑटो इंडिया, निसान मोटर इंडिया और महिंद्रा जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने अक्टूबर महीने में शानदार बिक्री दर्ज की है।

शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से अक्टूबर में 29,556 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री प्रदर्शन हासिल किया।

इसी प्रकार, स्कोडा ने अक्टूबर में 8,252 यूनिट्स बेचीं, जो उसकी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है।

