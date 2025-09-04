जीएसटी कटौती से देश में समग्र आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा : एनएसई सीईओ

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्ट्रक्चर को सरल बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कम कर दरों से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे की बचत होगी, जिससे वे ज्यादा खर्च करेंगे और इस तरह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा चक्र बनेगा।

चौहान ने जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।

उन्होंने कहा, "उचित करों से बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होगा और कर चोरी कम होगी। यह सुधार देश में समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।"

एनएसई प्रमुख ने आगे कहा कि यह फैसला न केवल सिस्टम को सरल बनाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए 8 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी दर से विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

चौहान ने कहा, "मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि उचित करों से कर अनुपालन बढ़ता है और कर चोरी में भारी कमी आएगी। इसलिए, दरों में कुल मिलाकर कमी से जटिलता कम होगी, जिसका अब निर्णय लिया गया है।"

उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में जीएसटी लागू करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था और लेटेस्ट रेशनलाइजेशन भारत की आर्थिक विकास की कहानी को मजबूत करेगा।

उन्होंने आगे कहा, "वास्तव में, 2017 में जीएसटी लागू करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था और यह विशेष निर्णय यह सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा कि भारत अब लगभग 8 प्रतिशत से अधिक की जीडीपी विकास दर हासिल कर सके।"

इस बीच, बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त कर दिया और अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब को बरकरार रखा गया है। नया स्ट्रक्चर 22 सितंबर से लागू होगा।

नए बदलावों के तहत, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस जैसी व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

इसके अलावा, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और चबेना जैसे पैकेज्ड स्नैक्स को भी पहले के 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

