जीएसटी कटौती के बाद मदर डेयरी ने ट्रेटा पैक दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर घटाए

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। देश की दिग्गज दुग्ध कंपनियों में से एक मदर डेयरी ने ट्रेटा पैक दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। कंपनी की ओर से यह कदम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के बाद उठाया गया है, जिसमें काफी सारे उत्पादों पर टैक्स में कटौती की गई है।

नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिस दिन जीएसटी की नई दरें पूरे देशभर में लागू हो रही हैं।

खाद्य उत्पादों के लिए जीएसटी दरों में संशोधन के बाद दूध के अलावा पनीर, मक्खन, चीज और आइसक्रीम सहित कई डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी।

जानकारी के मुताबिक, अब मदर डेयरी के अल्ट्रा-हाई टेंपरेचर (यूएचटी) टोन्ड दूध के एक लीटर के ट्रेटा पैक की कीमत घटकर 75 रुपए रह गई है जो कि पहले 77 रुपए थी। वहीं, 200 ग्राम पनीर की कीमत घटकर 92 रुपए हो गई है, जो कि पहले 95 रुपए थी।

इसके अलावा 500 ग्राम के मक्खन की कीमत घटकर 285 रुपए रह गई है, जो कि पहले 305 रुपए थी। साथ ही कंपनी ने आइसक्रीम की कीमत में एक रुपए से लेकर 20 रुपए तक की कटौती की है।

जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं और स्टेशनरी उत्पादों पर कर कम करके नागरिकों को राहत प्रदान की है। कर की दरें पहले के 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत और शून्य कर दी गई हैं।

यूएचटी दूध, पनीर/छेना, पराठा/परोटा, खाखरा, चपाती/रोटी और पिज्जा ब्रेड जैसी खाद्य वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। पैकेज्ड फूड/स्नैक्स, चॉकलेट, सॉस, जूस, कॉफी आदि पर अप्रत्यक्ष कर भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे मांग और उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा मिला।

इससे पहले मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने 4 सितंबर को जीएसटी परिषद के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था, "हम पनीर, चीज, घी, मक्खन, यूएचटी दूध, दूध आधारित पेय पदार्थ और आइसक्रीम सहित डेयरी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी दरों को कम करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हैं।"

बंदलिश ने कहा, "कर स्लैब कम करने से पैकेज्ड, वैल्यू एडेड डेयरी उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ेगी और ज्यादा परिवारों को बेहतर मूल्य पर पौष्टिक डेयरी उत्पादों का आनंद लेने में मदद मिलेगी।"

--आईएएनएस

एबीएस/