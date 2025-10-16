जीएसटी कटौती का असर! रायपुर के दुकानदार बोले बिक्री हुई दोगुनी

रायपुर, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधार का असर जमीनी स्तर पर व्यापक तौर पर दिखाई दे रहा है। शहर के दुकानदारों का कहना है कि इसके लागू होने के बाद कीमतों में बड़ी कमी आई है और ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे बिक्री दोगुनी हो गई है।

एफएमसीजी वस्तुओं के विक्रेता आशीष अग्रवाल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि जीएसटी कम होने का सीधा असर हमारी दुकानदारी पर पड़ा, जो कि पिछली दीपावली के मुकाबले दोगुनी हो गई है। सरकार की ओर से टूथपेस्ट से लेकर हेयर ऑयल, बच्चों के लिए डायपर आदि पर टैक्स कम किया गया है, जिससे लोग पहले के मुकाबले अधिक चीजें खरीद रहे हैं।

रायपुर में ऑटो सेल्स एग्जीक्यूटिव आदित्य सेन ने कहा कि जीएसटी सुधार से टैक्स में कमी आई है और इससे गाड़ियों की कीमतें पहले के मुकाबले काफी घट गई हैं। इसका असर बिक्री पर भी पड़ा और लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीद रहे हैं और शोरूम में इंक्वायरी भी काफी बढ़ गई है।

अन्य स्थानीय निवासी रजत ने कहा कि जीएसटी सुधार के बाद चीजों के दामों में बड़े स्तर पर कमी आई है, जिससे बाजारों में कई सालों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिली हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं।

रित्विक मिश्रा ने कहा कि जीएसटी के बाद लोग बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं और बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। अभी इसे लागू हुए करीब एक महीना हो गया है और इससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा।

स्थानीय कारोबारी ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद काफी फर्क देखने को मिला है। इससे होलसेल बाजार में दाम कम हो गए हैं और हम इसका पूरा फायदा अपने ग्राहकों को ट्रांसफर कर रहे हैं और ग्राहक का भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है।

आईएएनएस से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद उन्होंने फ्रिज खरीदने का फैसला किया। जीएसटी कम होने के कारण उन्हें 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, जिससे उन्होंने नई मिक्सी भी खरीद ली।

--आईएएनएस

एबीएस/