जीएसटी की दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में बंद, ऑटो शेयरों में हुई खरीदारी

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस) भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 150.30 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,718.01 और निफ्टी 19.25 अंक या 0.08 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,734.30 पर बंद हुआ।

तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयरों ने किया। निफ्टी ऑटो (0.85 प्रतिशत), निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज (0.47 प्रतिशत), निफ्टी एफएमसीजी (0.24 प्रतिशत) और निफ्टी कंजप्शन (0.50 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ।

वहीं, निफ्टी आईटी (0.94 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (1.11 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (0.62 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.99 प्रतिशत) और इन्फ्रा (0.53 प्रतिशत) इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए।

लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 386.35 अंक या 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 56,959.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 126.50 अंक या 0.71 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 17,621.95 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स,आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, सन फार्मा और एटरनल (जोमैटो) टॉप गेनर्स थे। मारुति सुजुकी, बीईएल, एचसीएल टेक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स , टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और एसबीआई टॉप लूजर्स थे।

बाजार में तेजी की वजह को जीएसटी में कटौती को माना जा रहा है।

मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह ने कहा कि यह सरकार का एक वेलकम मूव है और इसमें उनका स्पष्ट इरादा नजर आता है। यूनियन बजट में पहले ही पर्सलन इनकम टैक्स छूट सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है और अब जीएसटी में भी कटौती की गई है। इससे आम आदमी के लिए चीजें सस्ती होंगी।

सरकार का फोकस साफ है कि वित्तीय नीति और आरबीआई के कदमों से आर्थिक विकास कैसे तेज किया जाए। हमारी जीडीपी आज बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है और इसे और आगे ले जाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है।

शाह ने आगे कहा कि पिछले कुछ तिमाहियों में जो कंजप्शन (खपत) में कमी दिख रही थी, उस पर सरकार ने ध्यान दिया है। आने वाले समय में खपत बढ़ने की संभावना है। हाल के दिनों में टैरिफ के कारण जो नकारात्मक माहौल बना था, वह भी अब कम होगा।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9:25 पर सेंसेक्स 557 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,126 और निफ्टी 150 अंक या 0.61 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,865 पर खुला।

--आईएएनएस

एबीएस/