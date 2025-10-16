अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जीएसटी का असर! फ्रिज लेने गए व्यक्ति ने टैक्स बचत के पैसे से खरीदी मिक्सी

Oct 16, 2025

रायपुर, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। जीएसटी सुधार का असर जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है और कम टैक्स के कारण आम जनता पहले के मुकाबले अधिक खरीदारी कर पा रही है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद उन्होंने फ्रिज खरीदने का फैसला किया। जीएसटी कम होने के कारण उन्हें 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, जिससे उन्होंने नई मिक्सी भी खरीद ली।

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी की दरों को कम करना मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे आम जनता को बड़े स्तर पर फायदा हो रहा है।

एक अन्य निवासी ने बताया कि जीएसटी कम होने से सभी को फायदा हो रहा है। हमने अभी एक स्कूटी खरीदी है, जिस पर काफी बचत करने में मदद मिली है। इसके अलावा , दीपावली भी करीब है और कम टैक्स के चलते उसी बजट में अब हम ज्यादा शॉपिंग कर पा रहे हैं।

सूरजपुर में एक दुकानदार ने कहा कि जीएसटी कम होने से कीमतों में प्रत्यक्ष तौर पर गिरावट देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की कीमतें 10 प्रतिशत तक कम हुई हैं। इससे ग्राहकों को कम भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं, बिक्री में भी बढ़त देखने को मिल रही है।

हाल ही में, भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा था कि सरकार द्वारा व्यापक जीएसटी सुधारों को लागू करने और उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दरों में कमी के साथ, घरेलू मांग में और तेजी आने की उम्मीद है।

अपने ताजा अनुमान में आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले 6.4 प्रतिशत था।

आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि वृद्धि दर में इजाफा पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण किया गया है।

