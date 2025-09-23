अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

जीएसटी बचत उत्सव : प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत की

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 01:28 AM

ईटानगर, 22 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने 5,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में व्यापारियों और उद्यमियों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "व्यापारियों और उद्यमियों ने जीएसटी सुधारों और जीएसटी बचत उत्सव के शुभारंभ की सराहना की। उन्होंने बताया कि इन पहलों से मत्स्य पालन, कृषि और अन्य स्थानीय उद्यमों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कैसे लाभ होगा। मैंने गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदने की प्रबल भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।"

इससे पहले, उन्होंने ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारियों से बातचीत की और जीएसटी सुधार पर उनके विचार जाने। इस दौरान, पीएम मोदी ने प्रदर्शनी में रखे गए स्थानीय उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, "आज सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत के साथ भारत की आर्थिक यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ गया और, उगते सूरज की खूबसूरत धरती अरुणाचल प्रदेश से बेहतर जगह और क्या हो सकती है?"

अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "ईटानगर में, मैं स्थानीय व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं से मिला, जिन्होंने सुगंधित चाय, स्वादिष्ट अचार, हल्दी, बेकरी उत्पाद, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की। उन्होंने जीएसटी सुधारों पर खुशी जताई। साथ ही, उन्हें 'गर्व से कहो यह स्वदेशी है' के पोस्टर भी दिए, जिन्हें उन्होंने उत्साहपूर्वक अपनी दुकानों पर लगाने के लिए कहा।"

सोमवार को पीएम मोदी ने ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता से मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलवाई और 'जीएसटी बचत उत्सव' में हिस्सा लेने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "बहुत बड़ी संख्या में माताएं-बहनें आई हैं, मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हों, जूते-कपड़े हों, अब ये और सस्ते हो गए हैं।"

--आईएएनएस

डीसीएच/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...