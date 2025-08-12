जीएसटी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या तीन वर्षों में दोगुनी होकर 15,283 हुई

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। सोमवार को संसद में बताया गया कि, केंद्रीय जीएसटी संगठन द्वारा पिछले तीन वर्षों में पकड़े गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 2022-23 में 7,231 से दोगुनी से अधिक हो गई है, जिसमें 24,140 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, वह अब 2024-25 में बढ़कर 15,283 मामले हो गए हैं, जिसमें 58,772 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के धोखाधड़ी के मामलों को रोकने और उनसे निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें केवल उन चालान या डेबिट नोटों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देना शामिल है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर-1 फॉर्म में प्रस्तुत किए गए हैं और जिनका विवरण पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटीआर-2बी फॉर्म में सूचित किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन कदमों के तहत, यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पिछली कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो उसे जीएसटीआर-1 फॉर्म दाखिल करने की अनुमति नहीं है।

किसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 फॉर्म दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है, और 5 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए सभी बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली (ई-इनवॉइस) को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर पर पैन के ओटीपी आधारित सत्यापन और ईमेल पते को पैन से जोड़ा गया है, जिससे अन्य व्यक्तियों की जानकारी के बिना उनके पैन का उपयोग करके जीएसटी पंजीकरण को रोकने में मदद मिलेगी।

पंजीकरण आवेदकों के लिए जोखिम-आधारित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण भी शुरू किया गया है, और जिन आवेदकों ने आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें फोटो खिंचवाने और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए जीएसटी सुविधा केंद्र जाना होगा। इसके अलावा, उच्च जोखिम वाले मामलों में, आधार प्रमाणीकरण के बाद भी, भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रणाली-आधारित उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण को निलंबित करना जो निर्धारित समयावधि के भीतर वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं और समय पर रिटर्न दाखिल करने में चूक करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के पंजीकरण को सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 21ए के प्रावधानों के अनुसार निलंबित किया जाता है।

नए पंजीकरणों के लिए आवेदक के व्यवसाय स्थल की जियो-टैगिंग की आवश्यकता भी पोर्टल पर प्रदान की गई है, और नियम 88सी/88डी के तहत डीआरसी-01बी और डीआरसी-01सी के रूप में स्वचालित नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि बिना बिल या चालान के धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाने के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है और लाभार्थी, जो लाभ बरकरार रखता है या जिसके कहने पर चालान जारी किए बिना आपूर्ति की गई है, या आपूर्ति के बिना चालान जारी किया गया है, या अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है, उसे दंड का पात्र बनाया गया है।

2024 के अंत में जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) की सुविधा भी शुरू की गई है, जिसे प्राप्तकर्ता करदाताओं को आने वाले इनवॉइस को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्राप्तकर्ताओं को उनके आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा इनवॉइस को सहेजे या दाखिल किए जाने पर स्वीकार, अस्वीकार या लंबित के रूप में चिह्नित करने की सुविधा देता है। आईएमएस के कार्यान्वयन के साथ, पंजीकृत प्राप्तकर्ता अब अपने जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बताए गए इनवॉइस का क्रॉस-सत्यापन और मिलान कर सकते हैं, जिससे आईटीसी दावा प्रक्रिया सुव्यवस्थित और मजबूत होगी।

मंत्री ने आगे कहा कि फर्जी पंजीकरणों को खत्म करने के लिए, राज्य और केंद्रीय जीएसटी प्रशासन के बीच समन्वय में 16 मई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 और 16 अगस्त, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 की अवधि के दौरान फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी पंजीकरण के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया गया था।

--आईएएनएस

जीकेटी/