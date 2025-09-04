जीएसटी 2.0 से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी : जफर इस्लाम

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने जीएसटी 2.0 को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणाओं को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि जीएसटी 2.0 से देश के हर वर्ग को फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा, "जीएसटी 2.0 से देश के हर वर्ग को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। देश के आम नागरिक और गरीबों को बहुत लाभ होगा। मध्यम वर्ग और उद्योगों को भी लाभ होगा। इसके साथ ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो कहा था, वह अब जमीनी स्तर पर लागू हो गया है। इस बार की दीवाली पिछले पांच दशक में सबसे धमाके वाली दीवाली होगी। इस तोहफे की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। हर चीज में रेट कम हुआ है और उन चीजों का रेट बढ़ाया गया है, जिनका सेवन अमीर लोग करते हैं। गरीब लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा कोई और नहीं हो सकता है।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जितनी बचत आम लोगों को होगी, उतनी ही वे उसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जीएसटी में बदलाव कर बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। देश की जनता को महसूस होगा कि जो चीजें वो पहले 120 में खरीदते थे, वो अब 105 रुपए में खरीद पाएंगे। इस फैसले से मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा ही होगा।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर भाजपा नेता जफर इस्लाम ने कहा, "उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया है और खुद को भी बर्बाद कर लिया है, लेकिन देश की जनता एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में है, जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश, दुनिया भर में, भारत की आवाज और प्रभाव को सुना और सम्मानित होते हुए देख रहा है।"

--आईएएनएस

एफएम/