जीएसटी 2.0 का असर, हुंडई ने गाड़ियों के दाम 2.4 लाख रुपए तक कम करने का किया ऐलान

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। हुंडई मोटर इंडिया ने रविवार को वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती को ग्राहकों को ट्रांसफर करने का ऐलान किया। इससे गाड़ियों की कीमत 2.4 लाख रुपए तक कम हो गई है।

नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी, जब नई जीएसटी की दरें पूरे देश में लागू होंगी।

कंपनी के फैसले से ग्रैंड आई10 निओस की कीमत 73,808 रुपए तक, आई 20 की कीमत 98,053 रुपए तक और आई20 एन लाइन की कीमत 1,08,116 रुपए तक कम हो जाएगी। ऑरा और वरना की कीमतों में क्रमशः 78,465 रुपए और 60,640 रुपए तक की कमी आएगी। एसयूवी सेगमेंट में एक्सटर की कीमत में 89,209 रुपए तक की कमी आएगी। वेन्यू और वेन्यू एन लाइन की कीमतों में क्रमश: 1,19,390 रुपए और 1,23,659 रुपए तक की कटौती होगी।

इसके अलावा कंपनी ने अपनी लग्जरी एसयूवी ट्यूसॉन की कीमत को 2,40,303 रुपए तक कम कर दिया है।

इससे पहले टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और रिनॉल्ट जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी जीएसटी के चलते कीमतों में कटौती का ऐलान कर चुकी हैं।

सरकार की ओर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का ऐलान किया गया है, इसमें टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले चार स्लैब- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थी। इसके साथ बड़ी संख्या में चीजों को टैक्स में कटौती की गई है। ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं।

जीएसटी 2.0 के तहत, सरकार ने 1200 सीसी और 4 मीटर तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

वहीं, 1500 सीसी और 4 मीटर तक की डीजल , डीजल हाइब्रिड कारों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके साथ ही 350 सीसी और उससे कम की मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

--आईएएनएस

एबीएस/