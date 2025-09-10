जीएसटी 2.0 का असर, होंडा कार्स इंडिया ने कीमतों में 95,500 रुपए तक की कटौती का किया ऐलान

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने मंगलवार को घोषणा की कि वह हाल ही में घोषित जीएसटी सुधार 2025 का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देगी।

बदली हुई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे त्योहारी सीजन से ठीक पहले होंडा के सभी मॉडल्स की कीमतें कम हो जाएंगी।

कंपनी के अनुसार, होंडा अमेज सेकेंड जेनरेशन की कीमतों में 72,800 रुपए तक की कमी आएगी, जबकि नई लॉन्च हुई अमेज थर्ड जेनरेशन की कीमतों में 95,500 रुपए तक की कमी आएगी।

होंडा एलिवेट 58,400 रुपए तक सस्ती हो जाएगी और होंडा सिटी की कीमत में 57,500 रुपए तक की कटौती होगी।

कंपनी ने कहा कि अभी कार बुक करने वाले ग्राहक आगामी जीएसटी-संबंधित कीमतों में कटौती और चल रहे त्योहारी ऑफर्स, दोनों का लाभ उठा सकते हैं।

नई मूल्य संरचना के तहत डिलीवरी नवरात्रि से शुरू होगी।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग एवं सेल्स उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा, "हम सरकार के नए जीएसटी सुधार 2025 का स्वागत करते हैं, जो ऑटो उद्योग के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये प्रगतिशील कदम न केवल ग्राहकों के लिए वाहनों को अधिक सुलभ बनाएंगे, बल्कि त्योहारी सीजन की मांग को भी बढ़ावा देंगे।"

कंपनी ने कहा, "वैरिएंट-वार संशोधित कीमतें होंडा डीलरशिप द्वारा साझा की जाएंगी। अधिकृत होंडा डीलरशिप पर सभी मॉडलों पर त्योहारी ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को त्योहारी खरीदारी के मौसम में अतिरिक्त बचत होगी।"

इस बीच, 22 सितंबर से छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और एम्बुलेंस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

इस कदम से बजट सेगमेंट के वाहन लगभग 10 प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे।

मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड आई10 और टाटा टियागो जैसी कारें और भी सस्ती हो जाएंगी, जबकि होंडा शाइन, बजाज पल्सर, होंडा एक्टिवा और हीरो स्प्लेंडर जैसे लोकप्रिय दोपहिया वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी।

-आईएएनएस

एबीएस/