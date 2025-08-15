जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शेयर लिस्टिंग के पहले दिन करीब 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शेयर गुरुवार को लिस्टिंग के पहले दिन करीब 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। कंपनी के 3,600 करोड़ रुपए के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) को निवेशकों से मजबूत रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद भी इसमें गिरावट देखी गई।

बीएसई और एनएसई पर शेयर क्रमश: 153 रुपए और 153.50 पर खुला, जो कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट के इश्यू प्राइस 147 रुपए से क्रमश: 4.1 प्रतिशत और 4.4 प्रतिशत अधिक है।

हालांकि, तेजी ज्यादा देर तक टिक न सकी और एनएसई पर शेयर अपने ओपनिंग प्राइस से 4.89 प्रतिशत या 7.50 रुपए कम होकर 146 रुपए पर बंद हुए। वहीं, अपने इश्यू प्राइस से यह एक रुपया या 0.68 प्रतिशत कम होकर बंद हुआ।

सत्र के दौरान शेयर ने 154.77 रुपए का उच्चतम स्तर और 145.05 रुपए का न्यूनतम स्तर छुआ।

आईपीओ 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच निवेशकों के लिए खुला था और इसे निवेशकों से दमदार रिस्पॉन्स मिला था।

इसका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) का हिस्सा 15.80 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 10.97 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 1.81 गुना सब्सक्राइब हुआ।

इस इश्यू में 1,600 करोड़ रुपए का फ्रैश इश्यू और 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल था। इसका प्राइस बैंड 139-147 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया और इसका लॉट-साइज 102 शेयरों का था।

पोस्ट-लिस्टिंग के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट का बाजार पूंजीकरण 20,041 करोड़ रुपए हो गया है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 78.61 प्रतिशत से घटकर 72.33 प्रतिशत हो गई है।

कंपनी आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल नागपुर और राजस्थान में नए सीमेंट प्लांट को स्थापित करने, 520 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट खर्च को पूरा करने के लिए करेगी।

2009 में स्थापित जेएसडब्ल्यू सीमेंट भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सीमेंट कंपनियों में से एक है और स्थापित क्षमता और बिक्री मात्रा के हिसाब से शीर्ष 10 कंपनियों में शुमार है।

--आईएएनएस

