इंदौर में जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर एसबीआई का शिविर, गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लिया हिस्सा

Aug 31, 2025, 05:47 AM

इंदौर, 30 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा इंदौर में आयोजित एक विशेष शिविर में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के 11 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। शिविर का उद्देश्य लोगों को वित्तीय समावेशन, केवाईसी और डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक करना था।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत कई देशों को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा।

उन्होंने कहा, “जनधन योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर हमारा लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। इस योजना के तहत जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, उनके खाते खोले गए। आज यह जरूरी है कि सभी लोग अपनी री-केवाईसी पूरी करें, क्योंकि यह न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है।”

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल युग में साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बैंक अब ग्राहकों तक पहुंचने के लिए 'बैंक आपके द्वार' की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोग वित्तीय योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सभी योजनाएं ग्रामीण भारत को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी इन शिविरों में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके।

मल्होत्रा ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की प्रगति में हर नागरिक शामिल हो। जनधन योजना ने पिछले 11 वर्षों में लाखों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। अब हमारा ध्यान डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने पर है।”

उन्होंने प्रत्येक पंचायत में इस तरह के शिविर आयोजित करने की योजना का उल्लेख करते हुए लोगों से इनमें शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

शिविर में उपस्थित एसबीआई के अधिकारियों ने भी लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों से हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचा रही है।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम

