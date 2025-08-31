अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

इंदौर, हावड़ा, वाराणसी समेत कई अन्य रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाएगी रेलवे

Aug 31, 2025, 11:43 AM

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। यात्रियों के सफर को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने भीड़भाड़ वाले कई रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। यह जानकारी भारतीय रेलवे की ओर से रविवार को दी गई।

रेलवे मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी किए गए एक वीडियो में बताया गया कि सरकार ने हाई डिमांड वाले रूट्स पर चलने वाली कई वंदे भारत ट्रेनों में कोच बढ़ने का फैसला लिया। इसके तहत कई 16 कोच वाली वंदे भारत में डिब्बों की संख्या को बढ़ाकर 20 कर दिया जाएगा। वहीं, कुछ 8 कोच वाली वंदे भारत में डिब्बों की संख्या को दोगुना कर दिया जाएगा।

सरकार ने जिन वंदे भारत ट्रेनों में कोच की संख्या को 16 से बढ़ाकर 20 करने का फैसला लिया है। उनमें मंगलुरु सेंट्रल से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (20631/32), सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस (20701/20702), चेन्नई एषुंबूर से तिरुनेलवेलि वंदे भारत एक्सप्रेस (20665/20666) शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार ने कुछ वंदे भारत में कोच की संख्या 8 से बढ़ाकर 16 करने का फैसला किया है। इनमें मुदरै से बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (20671/20672), वाराणसी से देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस (22499/20500), इंदौर से नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20911/20912) और हावड़ा से राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस (20871/20872) शामिल हैं।

सरकार के इस फैसले से सीटों की संख्या में इजाफा होगा और यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में आसानी होगी।

अगस्त की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि भारत में मौजूदा समय में 144 ऑपरेशनल वंदे भारत ट्रेन हैं।

वंदे भारत सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें हैं जिन्हें भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।

इन ट्रेनों में तेज एक्सीलरेशन, कवच सिस्टम, पूरी तरह से सीलबंद गैंगवे, ऑटोमेटिक डोर और आरामदायक सीटों की सुविधाएं हैं।

ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं में हॉट केस वाली मिनी पैंट्री, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर और गर्म पानी के बॉयलर शामिल हैं।

--आईएएनएस

