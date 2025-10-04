इस वर्ष सितंबर में मजबूत बाजार मांग के चलते मारुति सुजुकी के उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि मजबूत बाजार मांग के चलते इस वर्ष सितंबर में कंपनी के उत्पादन में सालाना आधार पर 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

नियामक फाइलिंग के अनुसार, कंपनी ने सितंबर में अपने प्लांट में कुल 2,01,915 यूनिट का निर्माण किया, जबकि सितंबर 2024 में यह आंकड़ा 1,59,743 यूनिट था।

कंपनी की ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, एक्सएल 6 और ओईएम मॉडल के उत्पादन में लगभग 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो एक वर्ष पहले की 62,752 यूनिट की तुलना में बढ़कर 79,496 यूनिट हो गई।

ईको वैन का उत्पादन भी 11,702 यूनिट से बढ़कर 13,201 यूनिट तक पहुंच गया, जबकि सुपर कैरी लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) का उत्पादन इसी अवधि में 3,034 यूनिट से बढ़कर 3,599 यूनिट तक पहुंच गया।

कंपनी की ऑल्टो और एस-प्रेसो का उत्पादन 12,318 यूनिट रहा, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि के 12,155 यूनिट के मुकाबले लगभग स्थिर रहा।

कॉम्पैक्ट सेगमेंट मॉडल का उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि के 68,413 यूनिट से बढ़कर 93,301 यूनिट हो गया, जिसमें बलेनो, सेलेरियो, डिजायर और स्विफ्ट शामिल हैं।

कंपनी के अनुसार, सितंबर में मिड-साइज सियाज की एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने 1,687 यूनिट का उत्पादन हुआ था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, वाहन निर्माता ने बताया कि सितंबर में कंपनी कुल बिक्री सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर 1,89,665 यूनिट हो गई।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सतर्क आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं, फेस्टिव स्टॉकिंग, जीएसटी रेट में कमी और आयकर में राहत से उपभोक्ता मांग में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, सितंबर के बिक्री आंकड़ों से मिला-जुला रुझान देखने को मिला है। जहां, दोपहिया, तिपहिया, वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, वहीं यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई।

घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा, "हम वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही के लिए सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं। त्योहारी मांग, जीएसटी कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और नए मॉडलों के लॉन्च के कारण यात्री वाहनों में हाई-सिंगल डिजिट की वृद्धि और वाणिज्यिक वाहनों में स्थिर मांग की उम्मीद कर रहे हैं।"

