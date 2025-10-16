इस वर्ष सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में आई चमक, निवेश में 6 गुना उछाल दर्ज : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में निवेश में छह गुना वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

आईसीआरए एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, धनतेरस से पहले इस वर्ष सितंबर में शुद्ध निवेश 578.28 प्रतिशत बढ़कर 8,363.13 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष 1,232.99 करोड़ रुपए था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2020 के 597.26 करोड़ रुपए से पिछले 5 वर्षों में शुद्ध निवेश में 69.53 प्रतिशत की सीएजीआर वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में गोल्ड ईटीएफ के लिए नेट एयूएम बढ़कर 90,135.98 करोड़ रुपए हो गया, जो एक वर्ष पहले के 39,823.50 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना है, जो कि 126.34 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। मासिक आधार पर नेट एयूएम इस वर्ष अगस्त के 72,495.60 करोड़ रुपए से 24.33 प्रतिशत बढ़ा।

आईसीआरए एनालिटिक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मार्केट डेटा हेड अश्विनी कुमार ने कहा, "बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितताएं और समग्र गतिशील परिदृश्य सर्राफा की सुरक्षित निवेश अपील को बढ़ा रहे हैं।"

इसके अलावा, निवेशक फिजिकल गोल्ड की तुलना में गोल्ड ईटीएफ को उनकी लिक्विडिटी, पारदर्शिता, लागत-प्रभावशीलता और व्यापार में आसानी के लिए पसंद करते हैं।

कुमार ने कहा कि विभिन्न देशों में फिजिकल गोल्ड की मांग आम तौर पर बढ़ी है। यह मांग आगे भी जारी रहेगी और त्योहारी सीजन और उसके बाद निकट से मध्यावधि में सोने की कीमतों को स्थिर बनाए रखेगी।

कुमार ने बताया कि ईटीएफ पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन, मुद्रास्फीति से सुरक्षा और कर दक्षता प्रदान करते हैं।

उन्होंने दिवाली के बाद जैसे अल्पकालिक सुधारों के बाद रणनीतिक निवेश की सलाह दी, जो चरणबद्ध निवेश के लिए आकर्षक अवसर प्रदान कर सकता है।

वर्तमान में, 22 गोल्ड ईटीएफ हैं, जिनमें से चार 2025 में लॉन्च हुए हैं। 30 सितंबर, 2025 तक, गोल्ड ईटीएफ ने एक वर्ष में 50.97 प्रतिशत, तीन वर्षों में 30.36 प्रतिशत और पांच वर्षों में 16.93 प्रतिशत का औसत रिटर्न दर्ज किया है। टॉप पांच फंड का पांच-वर्षीय सीएजीआर 16.95 प्रतिशत से 17.23 प्रतिशत के बीच है।

--आईएएनएस

एसकेटी/