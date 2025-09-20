अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

इस सप्ताह शेयर बाजार में बढ़त दर्ज, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और फेड रेट में कटौती बने कारण

Sep 20, 2025, 12:37 PM

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। इस सप्ताह भारतीय इक्विटी बेंचमार्क मंगलवार के कारोबारी दिन से लगातार तीन दिन बढ़त में रहने के बाद अंत में शुक्रवार को मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने और फेड दर में कटौती के बीच बाजार दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचे तो निवेशकों ने मुनाफावसूली की।

आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली के दबाव के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स 0.85 प्रतिशत और 0.89 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।

पीएसयू बैंकों में तेजी जारी रही और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ा।

सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई।

अदाणी एंटरप्राइजेज 6 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी पावर लिमिटेड और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड के शेयर भी मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ शेयर 12 प्रतिशत तक चढ़ गए।

टेक्निकली निफ्टी ने डेली फ्रेम पर एक बियरिश कैंडल बनाई, लेकिन लॉन्गर लोअर शैडो से लोअर लेवल पर स्मार्ट बाईंग का संकेत मिला। इंडेक्स ने वीकली फ्रेम पर एक बुलिश कैंडिल बनाई और पिछले तीन हफ्तों से निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

अगस्त के निचले स्तर से बेंचमार्क इंडेक्स लगभग 4 प्रतिशत बढ़ा है।

विश्लेषकों ने कहा, "अगले सप्ताह जीएसटी में बदलाव लागू होने और त्योहारों की मांग बढ़ने की उम्मीद के साथ, निवेशकों का ध्यान खपत से जुड़े क्षेत्रों की ओर गया।"

आगे निवेशक फेड की नीति के बारे में संकेत पाने के लिए जीडीपी, जॉबलेस क्लेम और कोर महंगाई जैसे प्रमुख अमेरिकी मैक्रो इंडिकेटर पर करीब से नजर रखेंगे।

घरेलू मोर्चे पर आगामी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई औद्योगिक माहौल का एक महत्वपूर्ण संकेत होगा, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षित मांग में सुधार के शुरुआती संकेत मिलेंगे।

इस बीच, फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कटिंग साइकल फिर से शुरू करने और आगे और अधिक छूट का संकेत देने के बाद अमेरिकी इक्विटी ने नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ। डॉव, एसएंडपी 500 और नैस्डैक में 1 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई।

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने टारगेट फेड फंड्स रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया। अनुमानों के अनुसार, 2025 में अमेरिका में रियल जीडीपी वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत, बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत और कोर पीसीई मुद्रास्फीति दर 3.1 प्रतिशत रहेगी।

