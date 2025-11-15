इस हफ्ते सोने की कीमतों में 4,694 रुपए का आया उछाल

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। इस हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत में 4,694 रुपए प्रति 10 का उछाल दर्ज किया गया है, जिसे सेफ हेवन खरीदारी और डॉलर में गिरावट का सपोर्ट मिला। हालांकि, अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के बाद सोने की कीमतों में बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को इसके साप्ताहिक उच्च स्तर से गिरावट देखी गई।

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,794 रुपए दर्ज की गई है, जो कि इससे पिछले हफ्ते 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी।

शुक्रवार को घरेलू सोने की कीमतें इंट्रा डे में करीब 5000 रुपए/प्रति 10 ग्राम की तेज गिरावट के साथ कारोबार कर थीं और 1,21,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दिन का निचला स्तर छुआ हालांकि, बाद में कीमतों में तेजी आ गई।

ट्रेडर्स ने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आगामी कटौती को लेकर कम होती उम्मीदों पर प्रतिक्रिया दी, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पीली धातु की कीमत में 127 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस की गिरावट देखी गई।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की आक्रामक टिप्पणियों के बाद ब्याज दरों में अगली कटौती की उम्मीदें कम हुईं, जिसके बाद इंटरनेशनल बुलियन इस सप्ताह 4,000 डॉलर पर बना रहा।

दिसबंर में अगली ब्याज दर कटौती को लेकर मार्केट की उम्मीदें 90 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत पर आ गईं, जिससे बुलियन पर दबाव बढ़ा, जबकि डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास बंद हुआ और अमेरिकी डॉलर-रुपया 89 के करीब पहुंच गया।

मार्केट एनालिस्ट ने कहा कि अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के अभाव से अनिश्चितता के कारण सेफ-हेवन डिमांड बढ़ी है। इसलिए कीमती धातु नवंबर में अपने सबसे अच्छे साप्ताहिक प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।

एनालिस्ट के अनुसार, सोने के लिए 1,25,750 रुपए-1,24,980रुपए पर सपोर्ट जोन बना हुआ है और 1,27,750 रुपए-1,28,400 रुपए पर रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। वहीं चांदी का सपोर्ट लेवल 1,60,950रुपए -1,59,400 रुपए पर और रेजिस्टेंस 1,63,850 रुपए-1,64,900 रुपए के लेवल पर बना हुआ है।

