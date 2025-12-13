अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

IndiGo Flight Operations : इंडिगो ने लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा उड़ानों का किया संचालन

इंडिगो की उड़ान सेवाएं पटरी पर लौटीं, दूसरे दिन भी 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स संचालित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 02:40 PM
इंडिगो ने लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा उड़ानों का किया संचालन

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन ने लगातार दूसरे दिन 2,000 से अधिक उड़ानों का संचालन किया है। यह जानकारी कंपनी की ओर से शनिवार को दी गई।

यह खबर ऐसे समय आई है जब इस महीने की शुरुआत में इंडिगो द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द किया गया था, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए थे।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार, संशोधित उड़ान कार्यक्रम के तहत पिछले पांच दिनों से उसकी उड़ानों के संचालन की स्थिति लगातार सामान्य और स्थिर बनी हुई है।

एयरलाइन ने शुक्रवार को 2,050 से ज्यादा उड़ानों के संचालन का दावा किया है।

एयरलाइन ने बताया कि उसकी सभी 138 परिचालन गंतव्यों पर कनेक्टिविटी बनी हुई है और ऑन-टाइम परफॉर्मेंस इंडिगो के मानकों के अनुसार लगातार सामान्य रहा है।

इंडिगो अब धीरे-धीरे फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा रही है। 8 दिसंबर को कंपनी ने 1,700 से अधिक उड़ानें संचालित कीं, 9 दिसंबर को 1,800 से ज्यादा, जबकि 10 और 11 दिसंबर को क्रमशः 1,900 और 1,950 उड़ानों का संचालन किया गया।

एयरलाइन ने बताया कि 12 दिसंबर को उसने 2,050 से अधिक उड़ानें संचालित कीं, जिनमें तकनीकी कारणों से केवल दो उड़ानें रद्द हुईं। वहीं प्रभावित यात्रियों को तुरंत वैकल्पिक उड़ानों में स्थान दिया गया। कंपनी ने यह भी कहा कि 13 दिसंबर को भी उड़ानों की संख्या 2,050 से अधिक रहने की उम्मीद है।

इससे पहले, घरेलू विमानन क्षेत्र में इंडिगो की परिचालन विफलता से खड़ी हुई बड़ी समस्या के बाद एयरलाइन ने कारणों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विमानन परामर्श कंपनी ‘चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी’ को नियुक्त किया है।

इस बीच, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि एविएशन मार्केट में पूरे साल हवाई किरायों पर लिमिट तय करना सरकार के लिए संभव नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हवाई किरायों को नियंत्रित करना कोई एकतरफा समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार को एयरलाइंस, हवाई अड्डों और उनसे जुड़े पूरे विमानन क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को भी ध्यान में रखना होता है।

-- आईएएनएस

 

 

Airline Industryflight operationsIndian AviationPassenger ServicesIndigo AirlinesCivil AviationAir Travel India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...