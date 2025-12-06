अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Indigo Crisis : जम्मू से 11 फ्लाइट शुरू, श्रीनगर से 7 उड़ानें रद्द

जम्मू में 11 उड़ानें शुरू, श्रीनगर में 7 रद्द; यात्रियों की मुश्किलें जारी
Dec 06, 2025, 04:43 PM
श्रीनगर: इंडिगो एयरलाइंस की बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द होने से हुई परेशानियों के बीच शनिवार को यात्रियों के लिए आंशिक राहत वाली की खबर आई। एयरलाइन ने जम्मू एयरपोर्ट से 11 उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है।

हालांकि, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, जहां शनिवार को सात उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। ये रद्दीकरण उसी व्यवधान का हिस्सा है जो पायलट रोस्टरिंग में आई गड़बड़ियों के कारण पूरे देश में पिछले पांच दिनों से जारी है।

जम्मू एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और उड़ानों में लगातार हो रही देरी और रद्दीकरण से स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि जिन 11 उड़ानों को बहाल किया गया है, उनमें से नौ उड़ानें तय समय पर चलेंगी। हालांकि मुंबई और हैदराबाद को जोड़ने वाली दो उड़ानें अभी निलंबित रहेंगी।

श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज इंडिगो को आज कुल 36 उड़ानें संचालित करनी थीं, जिनमें 18 आगमन और 18 प्रस्थान शामिल थे, लेकिन रोस्टरिंग की समस्याओं के चलते सात आने वाली और सात जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसके अलावा, एक अन्य एयरलाइन की उड़ान भी रद्द रही।

इंडिगो का संकट शनिवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया। पायलटों की कमी और रोस्टरिंग में चूक के कारण उड़ानों में देरी और रद्दीकरण ने लाखों यात्रियों को प्रभावित किया है। कई यात्री बढ़ते खर्च, होटल बुकिंग के नुकसान और यात्रा योजनाओं में आए बदलावों से परेशान हैं। शुक्रवार को एयरलाइन ने इस बड़े संकट के लिए माफी भी मांगी और कहा कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा।

इंडिगो प्रतिदिन करीब 2,300 उड़ानें संचालित करती है और इसके पास 400 से अधिक विमानों का बेड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों के बीच पायलटों की अचानक कमी ने ऑपरेशनल सिस्टम को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। इसके चलते समय पर उड़ान भरने की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हालात को सामान्य होने में अभी कई दिन लग सकते हैं।

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बढ़ती हवाई किराए की शिकायतों का संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे किराए की निर्धारित सीमा का पालन करें और किसी भी तरह की मनमानी कीमत न वसूलें। मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये किराया सीमा तब तक लागू रहेगी, जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती।

--आईएएनएस

 

 

