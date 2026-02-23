अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

Nifty 25754 Level : टैरिफ में बदलाव से हरे निशान में खुला शेयर बाजार, फाइनेंस सेक्टर में खरीदारी

अमेरिकी टैरिफ फैसले के बाद सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार उछाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 23, 2026, 09:54 AM
टैरिफ में बदलाव से हरे निशान में खुला शेयर बाजार, फाइनेंस सेक्टर में खरीदारी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ खुला। सुबह 9:33 पर सेंसेक्स 566 अंक या 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,401 और निफ्टी 183 अंक की मजबूती के साथ 25,754 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार में तेजी भरने का फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर कर रहे थे। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी फाइनेंसियल सर्विसेज सूचकांकों में टॉप गेनर थे। साथ ही, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी भी हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी और निफ्टी मीडिया लाल निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एमएंडएम,एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इटनरल और सन फार्मा गेनर्स थे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, एनटीपीसी और इंडिगो लूजर्स थे।

लार्जकैप की तरफ स्मॉलकैप में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 138 अंक या 0.81 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,140 पर था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स सपाट बना हुआ था।

बाजार में तेजी के वजह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को हटाने को माना जा रहा है।

बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977 के तहत बिना कांग्रेस की अनुमति दिए व्यापक टैरिफ लगाए हैं, जो कि संविधान के खिलाफ है। टैरिफ लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। इस कारण टैरिफ को रद्द किया जा रहा है।

एशियाई बाजारों में भी मजबूती देखी जा रही है। हांगकांग, जकार्ता, बैंकॉक और सोल हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे।

--आईएएनएस

 

 

Share Market UpdateBSE SensexDonald Trump Tariff NewsNSE Niftyfinancial sector stocksGlobal Market NewsUS Supreme CourtIndian Stock MarketNifty 50Sensex Today

Related posts

Loading...

More from author

Loading...