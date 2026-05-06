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Indian Stock Market Today : मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में तेजी, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी

वैश्विक संकेतों से बाजार में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ खुले
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 05:45 AM
मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में तेजी, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी

मुंबई: मजबूत वैश्विक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ खुला। सुबह 9:18 पर सेंसेक्स 440 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,458 और निफ्टी 142 अंक या 0.59 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,175 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी का नेतृत्व बैंकिंग शेयर कर रहे थे। निफ्टी बैंक 707 अंक या 1.30 प्रतिशत की मजबूती के साथ 55,254 पर था।

सूचकांकों में निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, निफ्टी मेटल, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी कंजप्शन गेनर्स थे। हालांकि, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी एनर्जी लाल निशान में थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी देखी गई है। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 558 अंक या 0.94 प्रतिशत की बढ़त के साथ 60,832 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 157 अंक या 0.86 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,339 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, इंडिगो, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, एसबीआई, इटरनल, बजाज फिनसर्व, टीसीएस, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बीईएल, इन्फोसिस, अदाणी पोर्ट्स और एचसीएल टेक गेनर्स थे। एलएंडटी, एचयूएल, पावर ग्रिड, आईटीसी और एनटीपीसी लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले थे। शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, सोल और जकार्ता हरे निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में बंद हुए थे।

भारत के साथ वैश्विक बाजारों के बढ़ने की वजह अमेरिका की ओर से 'फ्रीडम प्रोजेक्ट' को रोकना है, जिससे ईरान के साथ तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।

ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह ऑपरेशन रोकने की अपील की गई थी। ईरान के साथ समझौते को लेकर बात आगे बढ़ी है। इस कारण यह फैसला लिया गया है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को इक्विटी में 3,621.58 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने इक्विटी में 2,602.62 करोड़ रुपए का निवेश किया।

--आईएएनएस

 

 

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