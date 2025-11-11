Indian Stock Market : उतार-चढ़ाव के बीच शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 335 अंक उछला

मुंबई: भारी उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार की तेजी में सबसे अधिक योगदान आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर ने दिया।

दिन के दौरान सेंसेक्स ने 83,936.47 का उच्चतम स्तर और 83,124.03 का न्यूनतम स्तर छुआ और 335.97 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 83,871.32 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ने 25,715.80 के उच्चतम स्तर और 25,449.25 के न्यूनतम स्तर को छुआ और 120.60 अंक या 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,694.95 पर था।

सेंसेक्स पैक में बीईएल, एमएंडएम, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, इटरनल, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एलएंडटी, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और एनटीपीसी टॉप गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कोटक महिंद्रा बैंक, पावरग्रिड और टाटा स्टील लूजर्स थे।

लार्जकैप की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 302.75 अंक या 0.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,427 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 37.20 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,101.40 पर था।

बाजार के जानकारों ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की चिंताओं के चलते घरेलू शेयर बाजार लाल निशान में खुला। हालांकि, मजबूत वैश्विक संकेतों और अमेरिका में शटडाउन समाप्त होने के चलते बाजार में रिकवरी देखने को मिली है। वहीं, दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर आने के कारण बाजार में तेजी देखी जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में निवेशकों का फोकस महंगाई के आंकड़ों पर होगा, जिससे बाजार की आगे की दिशा तय होगी।

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सुबह 9:32 पर सेंसेक्स 191 अंक या 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,332 और निफ्टी 55 अंक या 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,518 पर था।

